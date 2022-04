Boneta y Renata Notni disfrutan con Aislinn Derbez sus vacaciones en Malibú

Diego Boneta y Renata Notni decidieron darse un respiro en las playas de Malibú, California en Estados Unidos, antes de seguir con sus proyectos en el mundo del espectáculo.

Resulta que Diego Boneta, decidió darse un respiro junto a su pareja Renata Notni; sin embargo, disfrutaron de las aguas de las playas de Malibú, California, Estados Unidos, a lado de Aislinn Derbez y Santiago Boneta.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz y modelo Renata Notni sólo se limitó a escribir "la felicidad", en alusión de lo bien que se la pasaron todos desde la arena. En una serie de imágenes se pude ver a los tórtolos sentados, abrazados, mirándose de frente y con una enorme sonrisa.

Boneta y Renata Notni disfrutan con Aislinn Derbez

La hija de Eugenio Derbez también hizo lo propio en su muro y calificó su día como perfecto: "a perfect saturday", escribió. Boneta, por su parte le respondió: "Literal".

Hay que destacar que Diego y Renata son una de las parejas consentidas del mundo del espectáculo, pues siempre se les ve muy enamorados, además de que no exponen tanto su relación, pues saben bien que en caso de que no funcionaran juntos no tendrían un golpe mediático como el que atravesaron Belinda y Christian Nodal.

La pareja del momento

La protagonista de "El Dragón" compartió con sus fans una de las habilidades que su enamorado mantiene muy oculta, que esto es precisamente lo que provocó que ella cayera rendida a sus pies: es un excelente cocinero.

Cabe destacar que aunque no es algo que se pueda comprobar científicamente, es un hecho que a las mujeres les encanta que su pareja les prepare ricos platillos sólo para ellas y tal parece que así fue. Esto lo reveló la protagonista de “La venganza de las Juanas”, Renata Notni a través de sus historias de Instagram.

