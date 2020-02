¡Bombazo! Televisa REEMPLAZA a Yanet García por una belleza

Televisa hace unas semanas que se quedó sin su afamada Chica del Clima, la bella Yanet García, quien decidió por el momento retirarte de los medios de comunicación, por ello la empresa no se ha quedado del todo sola en esa área y supuesta nueva chica del clima no tiene nada que envidiarle a Yanet García

Hay que reconocer que e pesar de que Yanet García dejó una huella enorme, por su inteligencia, carisma y belleza, el nuevo fichaje hará que muchos la olviden, pues es una reconocida presentadora que también destaca por sus bellos atributos.

Es incuestionable que muchos mexicanos extrañan recibir las noticias del clima de la voz de Yanet García, pues como toda profesional que es, buscó crecer tras emigrar a Estados Unidos, para dedicarse a nuevos proyectos que hagan de su carrera una profesional en el mundo fitness.

Tal paree que la manera en que se desenvolvió la ex chica del clima, con el plus de su belleza y cuerpo atlético, la hicieron popular y querida entre los televidentes, ya que desde mucho antes había sido comparada con la sensual Yanet García, pero no se le había dado la oportunidad como se debe.

La nueva belleza de Televisa para Chica del Clima

Pero ahora que Yanet García ya no estará más en el programa “Hoy”, Televisa ya le puso los ojos a quien sustituirá a la Chica del Clima, pues se rumora que será nada más ni nada menos que presentadora Mayte Carranco, quien no tiene nada que envidiarle a Yanet.

Mayte Carranco ha venido construyendo su popularidad poco a poco, pues actualmente tiene poco más de 780 mil seguidores en Instagram, mismos que no paran de decirle lo guapa y espectacular que luce en la televisión, ya que también acostumbra a publicar sus mejores poses en donde muestra sus encantadores atributos.

Cabe destacar que hasta el momento no es oficial que Mayte Carranco se integra al programa Hoy, pero sin duda alguna, es lo que muchos fans de esta sexy presentadora están esperando.

