¡Bombazo! Salma Hayek y Jennifer Lopez juntas ENAMORAN con imagen del pasado

La actriz Salma Hayek y Jennifer Lopez han sorprendido a todos sus seguidores, luego de que en la cuenta de Instagram de Hayek apareciera una imagen n del pasado que ha dejado boquiabiertos muchos internautas.

Resulta que fue la actriz mexicana Salma Hayek, quien acudió a su Instagram para publicar una foto que ha sorprendido a cientos de sus seguidores, ya que se lucen tremendamente radiantes y en donde ha dejado un mensaje que dice: ‘‘Quiero aprovechar la oportunidad de publicar este #TBT para celebrar el éxito de @HustlersMovie’’.

La imagen ha sido un bombazo para los fans de ambas celebridades, ya que en cuanto la imagen fue publicada, no han parado se colocarles halagos por lo bien que se ven en plena juventud y el talento que han desarrollado hasta desde esa fecha hasta hoy en día.

La imagen fue descrita por Salma Hayek, quien pudo mostrarlo todo en una foto antigua, como: “I want to take the opportunity to post this #TBT to celebrate all the success of #HustlersMovie @JLo ❤️ Quiero aprovechar la oportunidad de publicar este #TBT para celebrar el éxito de @HustlersMovie”.

La imagen rápidamente fue abarrotada con cientos de comentarios y ha alcanzado casi el medio millón de reacciones, en donde hacen alarde a que ambas actrices son de las grandes mujeres de la farándula mexicana, que se mantiene vigentes en el mundo del espectáculo, pero sobre todo siempre bellas.

Hay que recordar que la película de Jennifer Lopez, ‘Hustlers’, estuvo nominada a los Globos de Oro, que si bien no se ganó el premio, la cinta ha recibido buenas críticas por parte de los expertos en cine.

¿Cómo reaccionaron los fans de Salma Hayek y Jennifer Lopez?

Algunos de los comentarios que se alcanzan a leer se encuentran los siguiente: “Dos reinas”, “Dos íconos. Salma tan hermosa como siempre”, “Ambas siguen luciendo bien y jóvenes. Mantengan el buen trabajo” y “Lucen muy bonitas, muy naturales”, entre muchos otros.

