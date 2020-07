¡Bombazo! Danna Paola tiene una RELACIÓN y no es Sebastián Yatra

Danna Paola se ha convertido en una de las cantantes más famosas del momento y por lo mismo ha sido relacionada con otro de los cantantes exitosos de Latinoamérica: Sebastián Yatra.

Hay que destacar que desde hace unos meses el nombre de Sebastián Yatra ha estado ligado del de Danna Paola , ellos han negado rotundamente que entre ellos exista algo más que una amistad, recordemos que el cantante recientemente terminó una relación de poco más de un año con la argentina Tinni Stoessel.

Es por eso que cansada de los rumores, Danna por fin aclaró que su corazón sí está dándose una oportunidad en el amor, pero no se trata del colombiano sino de un misterioso hombre del cual no quiso revelar su identidad, sin embargo, dejó en claro que no se siente cómoda de que se le vincule con una persona con la que sólo existe una relación de amistad y profesional.

¿Con quién está saliendo Danna Paola?

Fue en un programa radiofónico donde Danna Paola dio esas aclaraciones, luego de que se le realizara una entrevista sobre su más reciente sencillo, “No bailes sola”, el cual es justamente una colaboración con Yatra, lo que reavivó los rumores sobre un posible romance entre ellos, pero lo ha dejado claro así:

“Yo estoy saliendo con una persona y... a ver, no es Sebastián”.

En cuanto a Sebastián Yatra la cantante aclaro su relación: Hay una relación de trabajo, de respeto. Creo que no está padre que si estás saliendo con alguien estén estos dichos por fuera. Ya lo hemos tratado de explicar 20 mil veces.

Cabe destacar que Danna Paola logró la fama internacional con su participación en la serie de Netflix Élite, comentó que le parece muy irrespetuoso que se le involucre con las personas con las que trabaja y pidió respeto, pues no saben lo que está viviendo en su vida personal el artista.