Bojack Horseman: ¿Racista? Atacan a creadores por voz de Diane Nguyen

El creador de BoJack Horseman, Raphael Bob-Waksberg, ha respondido a las preocupaciones resurgidas sobre racismo en el programa. El showrunner escribió en Twitter que un usuario le preguntó por qué el personaje de Diane Nguyen fue interpretado por una mujer blanca, ya que Alison Brie ha interpretado al personaje desde 2014.

"Es algo de lo que estoy feliz de hablar" Bob-Waksberg dijo.

"Puedo ponerme tenso cuando me preguntan acerca de mis errores (porque me preocupa que diga algo incorrecto), pero es bueno para mí reflexionar sobre ellos y espero que a otros que me vean les ayude a no cometer los mismos errores".

Diane Nguyen generó polémica

El showrunner explicó que había evitado las preguntas sobre el casting durante las primeras temporadas, y finalmente le dio una entrevista a Uproxx sobre el asunto después de la cuarta temporada.

"Una de las razones por las que quería hacer una entrevista en lugar de escribir algo yo mismo es que sabía que un periodista me haría responsable de maneras que no necesariamente haría por mi cuenta", explicó Bob-Waksberg.

Un tweet posterior especificó cómo podrían haber fallado los matices del personaje de Diane.

“Incluso en las pequeñas formas en que escribimos a la experiencia de Diane como una mujer de color, o más específicamente una mujer asiática, rara vez nos volvimos lo suficientemente específicos como para pensar en lo que significaba ser ESPECÍFICAMENTE VIETNAMERICANOAMERICANO y eso fue un gran (racista) error de mi parte", reconoció el creador.

Creadores de Bojack Horseman aceptan su error

"La intención detrás del personaje es que quería escribir LEJOS de los estereotipos y crear un personaje asiático-estadounidense que no estuviera definido únicamente por su raza", pero fui demasiado lejos en la otra dirección.

"Todos estamos definidos por nuestra raza", continuó.

"Deberíamos haber contratado a un escritor vietnamita y una actriz vietnamita para interpretar a Diane, o si no, cambió el personaje para que coincida con el que contratamos", concluyó.

Terminó el tema agradeciendo a quienes lo criticaron, diciendo "la aparición de la diversidad sin verdadera diversidad detrás de escena no es una representación real; peor, es apropiación".