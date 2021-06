"Bohemio de afición" de Vicente Fernández, una de sus exitosas canciones

"Bohemio de afición" de Vicente Fernández es una de las exitosas canciones del cantante mexicano. La canción forma parte del disco "Entre el amor y yo". El álbum de estudio fue lanzado el 26 de mayo de 1998.

Los temas que incluye el disco son: "No lo puedo creer", "Entre el amor y yo", "No, que no", "Te arranqué del corazón", "Sangre de indio", "Me voy a quitar de en medio", "Golondrina sin nido", "Sublime mujer", "Mi fiel compañera", "Adivinanza" y "Me vieron llorar".

Y es que, "El Charro de Huentitán" tiene una larga trayectoria en la industria musical, siendo un ícono de la música regional mexicana; las canciones de Vicente Fernández han sido del agrado del público.

¿Cómo descargar en mp3 "Bohemio de afición" de Vicente Fernández?

La canción 'Bohemio de afición' de Vicente Fernández, está disponible en Spotify

Para descargar "Bohemio de afición" de Vicente Fernández en mp3 de Don Chente, los usuarios pueden acceder a YouTube Music, Spotify y Deezer con una cuenta premium para poder disfrutar de los grandes éxitos de El Charro de Huentitán.

Así como otras de las famosas canciones que forman parte de la discografía del artista mexicano de 81 años de edad, quien ha demostrado su gran talento a lo largo de más de 40 años, incluso en el 2020 lanzó un álbum "A mis 80's" para consentir a su público.

"Bohemio de afición" de Vicente Fernández en Karaoke

La canción de Vicente Fernández, es uno de los temas ideal para una reunión o fiesta de karaoke, pues a través de varias cuentas de YouTube, los usuarios han compartido videos con la letra y pista del tema.

Otros internautas prefieren interpretar la canción "Bohemio de afición" de Vicente Fernández con el audio del tema, ya que a algunos de sus fans les fascina interpretar el tema acompañados de la voz de "Don Chente".

Acordes de "Bohemio de afición" de Vicente Fernández

Los acordes para la canción "Bohemio de afición" son fáciles de tocar con la guitarra, pues los acordes son Mi, B7, La y E7 y está en tono de Mi, así lo ha compartido un usuario a través de un video tutorial en YouTube.

Aunque otros fieles admiradores del cantante mexicano, disfrutan tocar al ritmo de la guitarra, "Por tu maldito amor" de Vicente Fernández, uno de los temas que han inspirado a los fieles seguidores del famoso.

Letra completa de la canción de Vicente Fernández

Letra completa de la canción de "El Charro de Huentitán"

En La Verdad Noticias te compartimos la letra completa de una de las canciones de Vicente Fernández que habla sobre un hombre que disfruta la compañía de hermosas mujeres.

Aléjate de mí

No quiero que me quieras

Yo soy otoño gris y tú eres primavera

Tu llevas en tu ser pureza de a de veras

En cambio yo me pierdo por cualquiera

Aléjate de mí

Yo en nada te convengo

Mi mundo de ilusión es todo lo que tengo

Infiel en el amor, lo traigo de abolengo

Rompiendo corazones me entretengo

Yo todo lo que tengo, lo doy por las damas

Y nunca me entretengo, a ver si me aman

Les doy mi corazón, tan solo una semana

Y luego sin rencores, dejo que se alejen, si les da la gana

Me quito la camisa por un buen amigo

Hoy vivo millonario, mañana mendigo

Mi dicha y mi dolor a nadie se lo digo

Por eso nadie sabe cuándo estoy gozando, cuándo estoy herido

Por eso nadie sabe cuándo estoy gozando, cuándo estoy herido

Bohemio de afición

Amigo de las farras

De noche mi timón navega sin amarras

El antro de lo peor, me atrapa entre sus garras

Si hay vino, si hay mujeres, si hay guitarras

Yo todo lo que tengo, lo doy por las damas

Y nunca me entretengo, a ver si me aman

Les doy mi corazón, tan solo una semana

Y luego sin rencores, dejo que se alejen, si les da la gana

Me quito la camisa por un buen amigo

Hoy vivo millonario, mañana mendigo

Mi dicha y mi dolor a nadie se lo digo

Por eso nadie sabe cuándo estoy gozando, cuándo estoy herido

Por eso nadie sabe cuándo estoy gozando, cuándo estoy herido

Video en vivo de "Bohemio de afición" de Vicente Fernández

El video en vivo de "Bohemio de afición" interpretada por Fernández, también forma parte del álbum "Un azteca en el Azteca" y fue lanzado el 2 de septiembre de 2016. En aquel concierto el famoso interpretó sus grandes éxitos.

El video del tema se encuentra disponible en la cuenta de YouTube del cantante y fue lanzado el 7 de septiembre de 2016. El videoclip ha sumado más de 8 millones de vistas, pues "Bohemio de afición" de Vicente Fernández, es un tema que sigue cautivando a los fans.

