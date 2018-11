Bohemian Rhapsody, ¿qué significado tiene la letra de esta canción escrita por Freddie Mercury?

El Rock ha vuelto

No, no escribiré de la película, lo haré acerca de la letra y un poco de la vida.

Es inevitable escuchar la rola mientras escribo esta nota y agradezco tanto que haya salido una película que retrata por lo menos un pequeño fragmento de la vida de Farrokh Bulsara, conocido por sus cuates como Freddie Mercury, ya que hoy en día al encender el radio sólo escuchas música bastante bizarra a mi parecer. El ser humano es libre y puede expresarse de la manera que quiera, así que cualquier manifestación musical debería tomarla como tal, sin embargo los géneros que dominan actualmente el mercado me tienen un tanto aturdido.

En fin, entremos en materia, ¿qué hay detrás de está lírica?

Puedo estar seguro que muchos lectores por ahí no saben lo que dice y mucho menos de lo que habla. He escuchado y leído muchas cosas por la red, sin embargo ya que estoy estudiándola pues la cantaré en un show de Rock, tengo que entender el mensaje que Mercury quiso transmitir para así poder cantar tan compleja melodía. Diría mi maestra de canto: "Si no la sientes, no la cantas".

!Tú puedes lograrlo!

Así que matando dos pájaros de un tiro yo creo que Freddie se estaba despidiendo, no sé con certeza cuándo se enteró que era portador de VIH, ya que su última pareja "Jim Hutton" menciona una fecha y "Barbara Valentin" quien fue chica de Freddie entre 1983 y 1985 menciona otra fecha, pero esto fue al rededor de 1985 a 1987.

Con respecto a la rola puedo decirles que fue grabada de Septiembre de 1974 a Julio de 1975 por lo menos 10 años antes de que él se enterara que era seropositivo. Sin embargo hay partes de la letra, que de no ser por las fechas, juraría la escribió después de la terrible noticia, en particular en la parte en donde habla que tiene escalofríos que recorren su espina dorsal y que el cuerpo le duele todo el tempo.

"Muy tarde, mi tiempo ha llegado, adiós a todos, mi momento ha llegado, los dejo atrás y sigan como si nada realmente importara..." Son algunas de las frases del segundo verso de "mamma", el fragmento de la Rapsodia donde confiesa lo que vive.

Freddie nunca quiso revelar el significado de la canción, sin embargo definitivamente moría algo dentro de él, tal vez enfrentaba la realidad de su biexualidad e inevitable muerte por contagio en un futuro incierto. Es mucho más complejo y grande el vocalista de la legandaria banda "Queen" para sólo llamarlo gay, eso dice su compañero de banda y guitarrista "Brian May".

Cantante y guitarrista de Queen.

Por lo tanto después de leer y releer distintos reportajes, notas, citas, comentarios y escuchar la rola una y otra vez mientras leo en silencio la letra para memorizarla, (esto de ser cantante es un tanto obsesivo), creo que puedo imaginar un poco de lo que habla, tal vez es que ese día se enfrentó a la muerte y a sus demonios por primera vez y esta hermosa pieza musical fue su majestuosa manera de sacarlo, ¿cómo más podría desahogarse?

Esta es sólo una teoría, sieto que es muy cercano a lo que pudo haber pasado, que eso es incierto. Se habla de que Freddie mencionó ser bisexual en una entrevista para la revista NME (New Musical Express) en 1974 el mismo año en que se comenzó a grabar esta canción. Por lo tanto me atrevo a decir que en parte la letra habla de su aceptación a la inclinación sexual y ver morir a alguien de esta enfermedad, a alguien muy cercano a él, seguramente con quién experimentó por primera vez y posible responsable de haberlo contagiado de esta enfermedad que ha acabado con la vida de más de 35,4 millones de seres humanos desde su inicio.

Así luzco humanos, !Cuídense!

En la letra el nativo de Zanzibar, actual Tanzania, le pide perdón a su madre, por que mató a un hombre, se arrepiente del hecho: "Mamá, la vida recién comienza pero ahora lo eché todo a perder, Mamá no quiero hacerte llorar si no vuelvo, continúa como si realmente no importara...". La vida recién comenzaba musicalmente para Queen, ya que esta canción está incluida en el 4to álbum de 15 editados, titulado: "A Night in the Opera" (Una noche en la ópera), que se lanzó en 1975 y Mercury externa su rabia por echarlo todo a perder en mencionada rola.

Tomando eso como referencia, tal vez sabía que le ocurriría lo mismo que este "sujeto hipotético" que planteo en la teoría que suscribo. Es tan explícito en la letra y su manera de interpretarla tiene tanto dolor que trasmite realmente lo que este legendario cantante nacionalizado Británico sentía en su interior. En una parte de la canción el realmente lo externa, "No Quiero Morir", y le pide a su madre seguir si él ya no regresa.

Parte de la letra, mencionada arriba, explica que le duele el cuerpo, que tiene escalofríos y que siente que el tiempo lo alcanza ¿cómo sabría Freddie qué sentiría justo antes de morir? Justo así, viendo morir a su amado de lo mismo que él. Cuando se vio en la misma etapa que este personaje mencionado decidió hacerlo público justo un día antes de morir.

Última foto tomada a Freddie Mercury.

Demonios que lo perseguían sin duda y no lo dejaban ir, dolor y genialidad. Un diálogo interno en donde él mismo se enfrenta, cuestionándose el hecho de haber tenido relaciones homosexuales con alguien que murió de VIH, diciendo ¿crees que puedes amarme y dejarme? Manejando un poco el que toda decisión tiene una consecuencia, en este caso el haber realizado un acto sexual lo haya marcado de esta manera. La segunda parte de la rola considerada por muchos como satánica, es literal una charla con Satán, menciona su sinónimo varias veces y es obvio que el canto y puesta es un tanto fársico, mostrando sarcasmo al hecho inevitable que iba a morir e ir al infierno por ello.

Parte del video de Bohemian Rhapsody.

Freddie grabó todas las voces y tocó el piano, sin temor a equivocarme creo que esta es su obra maestra. Se unió a la fuerza el 24 de noviembre de 1991. Aun así, logró grabar 4 temas para la banda en piano y voz antes de morir. Sin duda alguna Bohemian Rhapsody será escuchada y Freddie podrá gritar por la eternidad.

Así ahora que está de moda para los millenials, neófitos y distraidos aclaro que "Queen" es el nombre de la banda, "Freddie Mercury" el del cantante y compositor de la canción "Bohemian Rhapsody" , te invito a buscar toda la discografía de "Queen", a mi me gusta escuchar álbumes completos, te reto a hacerlo.

Nos leemos pronto. ¡Que el Rock nos acompañe a todos!

#Auuu

OV