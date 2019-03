"Bohemian Rhapsody" decepcionó a “gays” en China tras su estreno (FOTOS)

La película "Bohemian Rhapsody", que trata sobre la biografía de Freddie Mercury, decepcionó a la comunidad homosexual de China, debido a que los censores eliminaron una parte clave de la historia del líder de la banda Queen: su HOMOSEXUALIDAD.

La cuestión es que la cinta estrenada en China, vetó escenas sobre la homosexualidad de Mercury, incluyendo el momento crucial en el que se lo revela a su esposa; así como también las escenas románticas entre hombres, como el beso entre Mercury y su asistente personal.

Hua Zile, fundador de Voice of China LGTB (Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales), expresó que el estreno en China no es diferente de una historia fabricada, por ello una plataforma de defensa y medios para la comunidad gay de China con más de un millón de seguidores en Weibo, similar a Twitter, expresó que la película censurada no respeta la experiencia real del personaje.

Hay que mencionar que en China es común que las películas sean sometidas a un estricto proceso de aprobación y vean escenas cortadas antes de recibir luz verde para después lanzarlas a las salas del cine públicamente.

Por otro lado es conocido que las películas de temática homosexual tienen problemas frecuentemente para llegar a las salas, debido a que las relaciones entre personas del mismo sexo están prohibidas en las pantallas de televisión y el contenido gay está prohibido en las plataformas de emisión en línea.

Si se analiza la historia, China despenalizó la homosexualidad hasta 1997 y la retiró de su lista de enfermedades mentales hasta 2001, aunque el matrimonio homosexual sigue siendo ilegal en aquel.

