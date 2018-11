Bohemian Rhapsody alcanza número 3 en México en día de relanzamiento

Los números no mienten y México ama a Queen, esto se puede verificar con el relanzamiento de 'Bohemian Rhapsody' con motivo del estreno de la cinta que comparte el mismo nombre.

En la tienda físicas de discos, Mix Up, el álbum 'Bohemian Rhapsody', que es el soundtrack de la película, entró a la venta en el lugar número 3, colocándose seguido del álbum soundtrack de 'Nace una estrella' de Bradley Cooper con Lady Gaga, en lugar 5 se encuentran Queen Grandes Hits volumen 1 y 2.

Pero esto no es todo pues en la plataforma digital de streaming Spotify, sucedió algo similar, pues en la lista de 'Éxitos Global' el tema 'Bohemian Rapsody' se comienza a colar en los lugares 30, sin embargo en la lista de 'Éxitos de México', el tema entró fuertemente colocándose en el lugar número 3, sólo debajo de 'Mia' y 'Taki Taki'.

Bohemian Rhapsody gobierna Spotify

Sin embargo no es el único éxito que la banda colocó en el Top 50 puesto que dentro de los primeros 10 lugares vemos el tema 'Another One Bites The Dust' en lugar número 8, además en los siguientes números se agregan más temas importantes.

En el lugar 18 se colocó 'Somebody To Love' en el peldaño 22 'Under Pressure', en el 23 'Don't Stop Me Now', en el 24 'We Will Rock You' y en el lugar 36 'Killer Queen', consolidando a la banda como una de las favoritas del país, y así dejando en claro que los mexicanos tenemos buen gusto musical.

Bohemian Rhapsody

Hace apenas unas horas la popularidad de la banda rebasó a artistas como Maluma, Nicky Jam, Becky G, Karol G, Sebastian Yatra y Manuel Turizo en cantidad de usuarios que lo escuchan al mes, además cada día aumentan un millón de nuevos oyentes en esta plataforma digital de streaming.

Bohemian Rhapsody del agrado de los mexicanos:

Bohemian Rhapsody del agrado de los mexicanos