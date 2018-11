Bohemian Rhapsody: El legado final de Freddie Mercury

Bohemian Rhapsody, fue uno de los temas icónicos de la legendaria banda de rock Queen. Donde el miembro más importante fue Freddie Mercury, que desde su fallecimiento a causa del sida (Tema que no fue incluido en la película) , décadas después aún sigue siendo apreciado por miles e incluso ha sido declarado como el mejor cantante de la historia debido a su poderosa voz.

La historia de una leyenda

No era de esperarse que llegara una película narrando la película de esta leyenda.

Y el pasado 2 de noviembre llego a los cines “Bohemian Rhapsody” la película dedicada la mítica banda, que narra cómo Freddie Mercury, Brian May y el resto de los miembros iniciaron en el mundo de la música y su ascenso hasta posicionarse como una de las mejores bandas de todos los tiempos.

Pues la banda ha sido una parte muy importante de la sociedad, ya que canciones como “We Are The Champions” o “We Will Rock You” aún se siguen usando en muchísimas películas y son icono de temas deportivos debido a la euforia que ocasionan.

La película se centra únicamente en los avances de la banda, aunque no se adentra demasiado en la vida personal de Freddie Mercury, pues existieron facetas del cantante que ni sus compañeros conocieron.

La actuación impecable de Rami Malek en la piel de Freddie Mercury es uno de los mejores aspectos de la película, pues incluso adapta a la perfección la lucha que tuvo el cantante siendo homosexual en secreto debido a la intolerancia de la época.

La película fue bien recibida, y se espera que sea una de las preferidas para conquistar los Oscar, pues la calidad de la interpretación de Rami Malek y el factor de nostalgia de las personas por Queen son fuertes bases para construirse su camino a la victoria en los aclamados premios.

Y aquí, la canción que inspiró el nombre de la película y posiblemente la más famosa de Queen:

Bohemian Rhapsody