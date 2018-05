Bohemian Rapsody, estrena tráiler y los fans de Queen enloquecen

Ya han soltado el nuevo tráiler de la película Bohemian Rapsody, una cinta biográfica de Freddie Mercury, la legendaria voz de Queen, una banda que se colocó como una de las mejores del mundo en la historia de la humanidad.

En el tráiler se puede escuchar algunas de las canciones legendarias de Queen que son icónicas de la música popular y que han sido de las más premiadas y escuchadas en todo el mundo, desde el comienzo del tráiler se escucha un coro que Freddie Mercury volviera famoso en uno de sus conocidos conciertos masivos...

Ahora si, recién salido del horno, el trailer oficial de Bohemian Rhapsody! Disfruten!!! pic.twitter.com/2ignRRt5E2 — Sonny Boy (@_SantinoBoy) 15 de mayo de 2018

El timbre inconfundible de voz del líder de Queen, comienza por corear 'Another one bites the dust', seguido por el éxito comercial en Inglaterra 'Killer Queen', y desde luego 'Bohemian Rapsody', considerada la mejor canción que se ha realizado, además también se escuchan las palmas del tema 'We will rock you'.

Además en estos primeros 90 segundos que han sido revelados podemos ver la excentricidad del protagonista, y lo multifacético que fue la leyenda Freddie Mercury, vemos de igual manera escenas en la cual la banda se conforma y desde luego escenas de los épicos conciertos masivos que consolidaron a Queen como la mejor banda de rock de la historia y los inventores del rock de estadio.

Protagonizado por Rami Malek, Ben Hardy y Gwilym Lee, está película de 20th Century Fox, se estrenará en todas las salas de cine del mundo el próximo dos de noviembre, es una de las películas más esperadas del año y muchos de sus fans hablan al respecto, la importancia de Queen y de Freddie Mercury en el mundo de la música es importante ya que muchos de los artistas actuales han dicho en diversas ocasiones que el intérprete de 'Somebody To Love' es su mayor inspiración, tal es el caso de Lady Gaga, quien confirmó su nombre artístico después de escuchar el tema 'Radio Gaga' de Queen.

