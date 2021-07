Boda secreta de Kourtney Kardashian y Travis Barker en Las Vegas

Una vez más la familia Kardashian está dando de qué hablar y no precisamente de manera positiva; en esta ocasión se revelaron datos sobre la boda secreta de Kourtney Kardashian y Travis Barker, quien es integrante de la banda Blink 182. Los detalles fueron revelados por un amigo personal de la también empresaria.

Luego de varios meses de relación y tras superar las críticas de la glamurosa familia de socialités y dejarse ver como una pareja sólida, decidieron contraer nupcias en una ceremonia muy privada que no contó con muchos asistentes, según dijo el peluquero de la hermana de Kim.

Apenas en febrero de este año la pareja confirmó su relación en Instagram y rápidamente la noticia tomó relevancia entre los seguidores de la familia.

Con una tierna publicación, la Kardashian oficializó su amor por el ex miembro de Blink 182, y todos los detalles los dimos a conocer en La Verdad Noticias.

Boda secreta de Kourtney Kardashian y Travis Barker

La publicación rápidamente se hizo viral en redes sociales

Según el amigo de la socialité, ella ni siquiera se puso un vestido de novia, pues todo fue muy rápido. Incluso compartió unas fotografías en donde se ve a la pareja en un lugar muy formal, que podría parecer el registro.

“AHORA entiendo por qué la gente se casa en Las Vegas. No hay nada como el amor y el momento perfecto”, escribió en instagram.

Otra amiga muy cercana a la empresaria comentó “Me encanta verte feliz”, usando un emoji de novia, lo que no pasó desapercibido e hizo más fuertes los rumores sobre el nuevo matrimonio.

En diversas ocasiones Barker ha hablado sobre la admiración que siente por la Kardashian y se ha dicho muy enamorado, por ello no es nada difícil creer que un impulso los llevó a casarse en Las Vegas.

Pareja de Kourtney Kardashian

La pareja lleva varios meses saliendo

Traves Barker es su actual novio y según rumoran, su ya esposo. Llevan varios meses juntos y la pareja se ha catalogado como la mejor vestida del momento, así como la más hot, pues se han dejado ver en momentos muy íntimos que incluso han llegado a ser criticados.

La supuesta boda secreta de Kourtney Kardashian y Travis Barker desató asombro en redes sociales ya que muchos fans no se lo esperaban. Esta situación podría no ser real, pues no ha habido ninguna confirmación por parte de “los nuevos esposos”.

