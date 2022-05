La cantante y el futbolista llevan varios años de relación/Foto: Cultura Colectiva

La boda de Shakira y Piqué es algo que los fans de la pareja han esperado con mucha emoción desde hace varios años, ya que la cantante colombiana y el futbolista español se han vuelto uno de los romances más sólidos del espectáculo y deporte.

Sin embargo, hasta ahora, nunca se ha confirmado si ambos ya están casados, aunque siguen derrochando amor en las redes sociales y cada que aparecen juntos en algún evento público. Asimismo, la relación de Shakira y Gerard Piqué se hizo aún más formal cuando se convirtieron en papás de sus dos hijos: Milan de 9 y Sasha de 7 años.

¿Cómo se hicieron novios Shakira y Piqué?

Actualmente ella tiene 45 años mientras que él tiene 35/Foto: Hola

El noviazgo comenzó en 2011, aunque los famosos se conocieron y enamoraron en 2010. La primera vez que se vieron frente a frente fue cuando en aquella época, Shakira grabó la canción y video musical “Waka Waka”, que sería el tema principal del Mundial de Sudáfrica, mientras que Piqué era jugador de la selección de España.

Cuando se supo que la cantante de “Loba” estaba saliendo con el defensa del FC Barcelona, muchos criticaron la relación por la gran diferencia de edades. Ya que la colombiana es 10 años mayor que el español.

Pero con el pasar del tiempo, la relación se volvió más seria, por lo que muchos pensaron que en cualquier momento llegaría la boda de Shakira y Piqué.

¿Cuánto tiempo llevan casados Shakira y Piqué?

La pareja supuestamente no se ha casado aún/Foto: El Espectador

Los rumores de la boda de Shakira y Piqué se hicieron más fuertes durante noviembre de 2021, cuando diversos medios internacionales declararon que la pareja ya estaba comprometida y con planes de boda.

Sin embargo, la propia compositora confesó en una entrevista, según el portal Panorama Web, que a ella le da miedo el matrimonio: “El matrimonio me asusta. No quiero que me vea como la esposa; preferiría que me viera como su novia”, señaló la colombiana.

Aunque Gerard reveló durante su participación en el programa de Youtube The Wild Project, que aún no le ha hecho la gran pregunta a la madre de sus hijos: “No le he preguntado los detalles, yo soy así también un día me caliento y al otro día me caso, no ha pasado pero en la realidad si se me da un día lo hago y ya”, puntualizó.

Por lo tanto, esto confirmaría que a pesar de que llevan más de una década de romance, aún no se han casado, y es posible que no esté en sus planes por el momento.

Fotos de la boda de Shakira y Piqué

La foto del vestido de novia de Shaki fue para su video musical/Foto: El Bocón

Una de las razones por las que muchos piensan que quizás la boda de Shakira y Piqué ya ocurrió y que fue un evento completamente privado y secreto, es porque hace aproximadamente tres años, la cantante llamó “mi marido” al futbolista, en una publicación que hizo en su cuenta de Twitter, aunque sus fans creen que ella sólo usó esta expresión de cariño, no porque fuera realmente su esposo.

Hasta ahora, no hay fotos ni evidencias del supuesto enlace matrimonial. Solamente se han viralizado las imágenes que Shakira usando un vestido de novia en 2014, pero esto fue para su video musical de su sencillo “Empire”, no para su boda con Gerard Piqué.

