Boda de Kim Kardashian y Kanye West

Kim Kardashian y Kanye West contrajeron matrimonio el 24 de mayo de 2014 en una extravagante boda realizada en el castillo Forte Beleveder en Florencia, Italia que dejó boquiabiertos a celebridades y fans.

La boda Kardashian - West tuvo un costo de mil millones de pesos mexicanos que contó con la presencia de la cantante, Lana del Rey, amenizando la ceremonia y posterior fiesta con su emblemática música.

En La Verdad Noticias te revelamos las fotos nunca antes vistas de la boda de Kim Kardashian con el rapero, quien diseñó el anillo con un diamante de 15 quilates de su ahora ex- esposa junto a Lorraine Schwartz que tuvo un costo de casi 4 millones de dólares.

Kim Kardashian y Kanye West se separan

Kim Kardashian y Kanye West se separan

En enero de este año se reportó que Kim Kardashian y Kanye West iniciaron con el proceso de divorcio después de varios escándalos durante el 2020 como la crisis de bipolaridad del rapero así como su fallida candidatura a la presidencia de Estados Unidos.

Durante los últimos episodios de la temporada final de Keeping Up With the Kardashians, la socialite reveló que decidió divorciarse de Kanye West porque sentía que vivían vidas separadas lo que le provocó un gran sentimiento de soledad.

"Después de cumplir 40 años este año, me di cuenta de que no quiero un esposo que viva en un estado completamente diferente [...] Pensé, `Dios mío, es cuando nos llevamos mejor, pero eso es triste para mí y eso no es lo que quiero´, reveló la famosa.

Hijos de Kim Kardashian y Kanye West

Hijos de Kim Kardashian y Kanye West

Tras casi 7 años de matrimonio, Kim y Kanye han tenido 4 hijos en común. North, nacida en junio del 2013; Saint, de diciembre del 2015; Chicago nacida en enero del 2018 y el pequeño, Psalm, quien nació en mayo del 2019.

Después de confirmarse el divorcio de la controversial pareja, se reportó que Kanye West quiere la custodia de sus 4 hijos con Kim Kardashian. Hasta el momento, no se han revelado nuevos datos del proceso de custodia de los pequeños.

Kim Kardashian y Kanye West en la Met Gala 2021

Kim Kardashian en la Met Gala 2021

Aunque la socialite de 40 años de edad usó un atuendo supuestamente inspirado en el nuevo álbum de su ex-pareja, el acompañante de Kim Kardashian en la MET Gala no era Kanye West como muchos internautas pensaron.

Este 2021, Kanye West regresó a la música con su décimo álbum de estudio, "Donda", cuya estética supuestamente inspiró el atuendo de la MET Gala 2021 de la madre de sus hijos y otros eventos de este año.

Sin embargo, el evento tuvo como tema "En América: un léxico de la moda", por lo que al revelar el significado detrás de su atuendo, Kim Kardashian dijo: "¿Qué es más americano que una remera de la cabeza a los pies?" negando haberse inspirado en Kanye West.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!