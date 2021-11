Kim Kardashian y Damon Thomas se casaron en el año 2000 cuando ella apenas tenía 19 años. Según varios varios rumores, Damon, quien era 10 años mayor, supuestamente abusó de ella, además de que hizo que ella realizara diversas cosas en contra de su voluntad.

Thomas es reconocido en la industria musical, ganador del Grammy y parte del grupo de producción The Underdogs, que ha trabajado con estrellas como Lionel Richie, Chris Brown y Pink. Además ha producido música para importantes cintas como Dreamgirls o la franquicia Pitch Perfect.

Si deseas conocer quién es Kim Kardashian y la historia de su primer matrimonio, a continuación La Verdad Noticias te comparte las fotos de la boda de Kim Kardashian y Damon Thomas y los detalles de su divorcio.

Fotos de la boda de Kim Kardashian y Damon Thomas

Las fotos de la boda de Kim Kardashian y Damon Thomas mostraban el inicio de un matrimonio feliz, sin embargo solo duró pocos años. Tres años después, fue el mismo Thomas quien pidió el divorcio y más tarde Kim alegó que sufría emocional y físicamente al estar con él. Además, aseguró que él la incitó a consumir sustancias ilegales incluso el mismo día de su boda.

Divorcio de Kim Kardashian y Damon Thomas

El primer divorcio de Kim Kardashian fue el fin de su sufrimiento con su esposo. Thomas solicitó el divorcio citando “diferencias irreconciliables”. El proceso se completó en 2004 y tuvo que pagar 56,000 dólares a su exesposa.

Los detalles del ascenso y caída de esta relación fueron desconocidos para la opinión pública hasta que en 2010 se filtraron los documentos de divorcio introducidos ante el Tribunal Superior de Los Ángeles.

En la declaración judicial registrada por escrito, Kim detalló distintas manifestaciones de violencia doméstica que sufrió por parte de su ex durante su unión matrimonial. La evidencia decía que Thomas era una persona controladora que habría llegado a golpearla y maniatar en varias oportunidades e incluso la habría empujado a hacerse una liposucción y otros procedimientos estéticos que él pagó para que se viera “perfecta”.

¿Cuántas parejas ha tenido Kim Kardashian?

Además del matrimonio de Kim Kardashian con Kanye West, la socialité ha tenido otras parejas oficiales, te las enlistamos:

Damon Thomas

En el año 2000, una joven Kim de tan sólo 19 años, se fugó con su primer amor, el productor Damon Thomas y se casaron.

Ray J

Luego de divorciarse de su primer esposo, con tan sólo 22 años, Kim vivió una relación poco promocionada con Ray J. Ambos hicieron un video sexual, que se filtró e hizo público en el 2007.

Nick Lachey

Según declaraciones de Lachey, Kim y él sólo tuvieron una cita en donde fueron avasallados por gran cantidad de fotógrafos a la salida.

Nick Cannon

El actual marido de Mariah Carey declaró en un programa que puso fin a la relación con la celebrity debido al video erótico que había filmado con Ray J.

Reggie Bush

La estrella de Keeping Up With the Kardashians y el deportista Reggie Bush tuvieron un romance entre los años 2007 y 2010. Luego se habló de un reencuentro después de que Kim se separara de su segundo marido.

Miles Austin

La relación con el jugador de los Dallas Cowboys comenzó antes de que la famosa terminará con Raggie Bush, en el verano del año 2010, y ya para septiembre de ese mismo año estaban separados.

Gabriel Aubry

Tan sólo por unas semanas, Kim Kardashian y el ex novio de Halle Berry tuvieron su propia historia de amor. Fueron presentados por amigos en común, y se los vio por primera vez en un partido de los Lakers.

Kris Humphries

Kim y el jugador de baloncesto de Brooklyn Nets se conocieron en octubre de 2010. Menos de un año después, en mayo, se comprometieron y en agosto ya eran marido y mujer. Tan sólo por 72 días, que sobrevino la separación. El divorcio se concretó finalmente 536 días después de la separación, luego de una ardua batalla legal.

Kanye West

Quien fuera su mejor amigo durante mucho tiempo, se convirtió en su nueva pareja luego de su separación. La boda de Kim Kardashian y Kanye West comenzó en abril de 2012 y en diciembre del mismo año anunciaban el embarazo de Kim. A diferencia de la relación de Kim Kardashian y Damon Thomas, su matrimonio con West fue más duradera.

