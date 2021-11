Boda de Kim Kardashian con Kanye West

La tercera y última boda de Kim Kardashian fue con el rapero Kanye West en mayo del 2014. La boda se celebró en el castillo Forte Beleveder de Florencia, hasta dónde volaron ellos, su familia y los invitados desde París.

Todos estaban allí: su madre Kris Jenner; su padrastro hasta hace poco, el triunfador olímpico Bruce Jenner; sus hermanas Khloé y Kourtney Kardashian; las pequeñas Kendall y Kylie Jenner.

Si deseas conocer más acerca de la boda de Kim con Kanye West y los otros 2 hombres con los que ha llegado al altar, a continuación La Verdad Noticias te comparte los detalles de las ceremonias.

Vestido de la boda de Kim Kardashian

Vestido de Kim Kardashian

Para la boda entre Kim y Kanye, ella eligió un vestido asirenado de Givenchy, el cual era de manga larga, espalda descubierta y aplicaciones de encaje transparente. La novia llevó su melena suelta con unas ondas ligeramente marcadas y optó por un maquillaje sobrio, pero muy elegante.

¿Cuántas veces se ha casado Kim Kardashian?

Segunda boda de Kim Kardashian

Kim Kardashian se casó en total tres veces. Fueron tres los famosos con los que salió y llegó al altar, se tratan de Damon Thomas, Kris Humphries y Kanye West. Fue con este último con quien tuvo una relación de casi siete años y formó una familia.

¿Cuánto duraron los matrimonios de Kim Kardashian?

Los 3 matrimonios de la socialité Kim Kardashian duraron los siguientes periodos:

Primer matrimonio - 3 años

A inicios de los 2000, Kim Kardashian se casó por primera vez con Damon Thomas. En aquel entonces, ella tenía 19 años y el productor musical le llevaba poco más de 10 años. Estuvieron juntos de 2000 a 2003. De acuerdo con los papeles de divorcio, Kim dijo que él se volvió controlador.

Segundo matrimonio - 72 días

Ocho años después de su primer divorcio, Kim volvió a pasar por el altar con Kris Humphries, quien en aquel entonces se desempeñaba como jugador de básquetbol. La segunda boda de Kim fue mucho más mediática que la primera, pues ya se había consolidado como una celebridad. Incluso, el enlace fue transmitido por Keeping Up With the Kardashians.

Tercer matrimonio - 7 años

Tras superar su separación con Kris Humphries, Kim se reencontró con Kanye West, al cual conoció en 2003 gracias a una amiga en común. Lo que empezó como una buena amistad, se convirtió en un sonado romance a lo largo de 2012. Tras casi dos años juntos y una bebé, Kanye tomó la decisión de pedirle matrimonio a Kim.

La pareja se comprometió el 21 de octubre de 2013. Es así como siguió la tercera boda de Kim Kardashian con un matrimonio que duró 7 años, pues actualmente Kim y Kanye están en proceso de divorcio.

