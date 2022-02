¿Boda de Irina Baeva y Gabriel Soto retrasada por la guerra Rusia vs Ucrania?

Los actores posiblemente están teniendo problemas para los trámites de su matrimonio/Foto: El Heraldo

Irina Baeva y Gabriel Soto se comprometieron durante octubre de 2020, después de un polémico noviazgo. Los actores actualmente se encuentran planeando su boda, pero existe la posibilidad de que la guerra entre Rusia contra Ucrania, afecte el esperado matrimonio, y aquí te explicamos por qué.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, Irina es de origen ruso, por lo que al ser extranjera y querer casarse en México, debe cumplir con varios trámites y documentación. Así lo informó durante una entrevista en el Programa Hoy: “casarse es bien caro y a parte es bien complicado, y más si uno es rusa”.

“Cuestión de papeles, pues es complicado, estoy en contacto con mis papás para que me ayuden con este tema, con la Embajada de Rusia, entonces es ir, venir, y tantas cosas, si es difícil”, explicó la actriz. Sin embargo, desde que inició el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, muchos trámites se retrasaron por la tensión política entre Rusia y países del occidente, lo que podría afectar a la pareja.

Irina Baeva y Gabriel Soto no tendrían problema en aplazar su boda

Los actores llevan más de un año esperando su boda/Foto: Milenio

Aunque los actores de Televisa no han revelado la fecha exacta de su próximo enlace nupcial, se sabe que será para mediados de este 2022. Sin embargo, en caso de que el proceso se tuviera que retrasar por la situación que están viviendo los rusos y uncranianos, Irina ha dicho que no tiene urgencia por casarse.

“Sí es algo que sí he querido desde siempre, pero tampoco ha sido como de ‘me tengo que buscar al marido ya’, sí estaba como en mi mente de que yo lo quiero hacer, y claro que me quiero casar, pero en el momento en que lo tenga, no lo etiquetaría como ‘mi sueño de vida por el cual llevo desviviéndome desde pequeña y más’”, explicó.

Irina Baeva y Gabril Soto planean realizar una boda discreta, donde solo invitarán a familiares y amigos cercanos con la finalidad de que su matrimonio se realice de la forma más agradable para ambos.

¿Cuántos años tienen Irina Baeva y Gabriel Soto?

Los actores se llevan 17 años de diferencia/Foto: La República

Recordemos que Irina tiene 29 años de edad mientras que Gabriel tiene 46 años. El romance de los famosos generó controversia desde su inicio, ya que supuestamente la actriz rusa fue la “tercera en discordia” en el matrimonio del actor mexicano con su ahora ex esposa, Geraldine Bazán.

No obstante, Irina Baeva y Gabril Soto han afirmado que su relación inició después de que él ya se encontraba separado de la madre de sus hijas.

