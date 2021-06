Durante una entrevista para el canal de José Eduardo Derbez, se aclaró que la boda de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo no fue falsa, sino simbólica, según contó el comediante, pues afirmó que ambos estaban conscientes de ello y que todo era para evitar el escándalo porque la actriz había quedado embarazada.

En la ceremonia hubo anillos y todo parecía ser real, incluso asistieron amigos de ambos y comieron pizza y hamburguesas.

Por su parte, la actriz mexicana afirmó que ella no sabía nada de eso y que se trató de una broma por parte del papá de su hijo, lo que provocó que poco a poco se distanciaron como pareja.

El productor y director declaró más tarde que Ruffo había usado esa mentira para quitarle a su hijo, declaraciones que fueron muy polémicas.

Anteriormente en La Verdad Noticias dimos a conocer que el comediante y actor afirmó que nunca volvería a hablar con Victoria luego de todos los conflictos que han tenido.

¿Cómo fue el matrimonio de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez?

La pareja tuvo un hijo y siempre vivieron en conflicto

El inicio de su relación fue complicada, pero poco a poco se llevaron mejor. Luego de que se comenzara a especular la falsedad de la broma, el “matrimonio” pronto se deterioró y su relación se vio afectada gravemente.

A decir del actor, ella siempre fue muy “fashion” y él estaba en los inicios de su carrera, por lo que tuvieron algunos problemas financieros.

José Eduardo siempre quedó en medio de los conflictos entre sus papás, incluso pasó varios meses sin ver a su padre.

La ex protagonista de “Corona de lágrimas” dijo que no le gustaría tener contacto con su ex y la respuesta de él es la misma.

Fotos de la boda de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo

No existen muchas fotos de la ceremonia

El enlace matrimonial tuvo lugar en 1992 y los medios de comunicación difundieron una serie de fotografías que acapararon los titulares en México.

Desde que la pareja se separó en medio de una ola de escándalo, la duda persistía sobre su la boda de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo fue real, y aunque no lo fue, según el actor, se trató de algo simbólico.

