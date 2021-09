Bobby Larios, ex de Niurka, fue diagnosticado con cáncer de próstata

Tras varios años de ausencia en el mundo del espectáculo, Bobby Larios, ex de Niurka Marcos, finalmente reapareció y reveló que su pausa artística se dio a que fue diagnosticado con cáncer de próstata y se sometió a un fuerte tratamiento para poder salvar su vida.

Fue durante una entrevista para el programa ‘Chisme No Like, que el también empresario confesó que su salud estuvo en riesgo y explicó que por eso decidió alejarse, pero siguió invirtiendo dinero, por ello no se quedó sin nada.

A inicios del mes de septiembre dimos a conocer en La Verdad Noticias que Larios regresó a Televisa tras ser vetado por 15 años y aunque se especuló todo fue culpa de Juan Osorio, la misma Niurka salió a desmentir este rumor.

Bobby Larios tuvo cáncer de próstata

Bobby fue se sometió a un doloroso tratamiento

El actor y bailarín contestó varias preguntas que le hicieron Elisa Beristáin y Javier Ceriani sobre cómo se encuentra su salud actualmente luego de haber sido diagnosticado con cáncer de próstata.

Afirmó que no fue necesario someterse a quimioterapias, pero sí estuvo en tratamiento para revertir el padecimiento; se trató de un procedimiento “con radios”.

“Bueno, sí, terminé, no hubo quimioterapia, fueron radios los que me estuvieron haciendo. Fueron seis semanas, me empecé a sentir medio extraño”.

Contó además que sus médicos estaban impresionados por los resultados que tuvo, pues el cáncer fue disminuyendo, aunque confesó que durante el tratamiento no se sentía totalmente bien.

“Mi esposa me abrazaba, porque ella es sobreviviente de cáncer, tenemos una familia muy bonita. Sentí que se me caía el mundo”.

¿Dónde se conocieron Niurka y Bobby Larios?

La ex pareja se conoció en una novela producida por Juan Osorio

La ex pareja se conoció cuando trabajaron juntos en la telenovela mexicana ‘Velo de novia’, misma que era producida por la entonces pareja sentimental de la vedette cubana, Juan Osorio y de quien se separó tras enamorarse de Bobby.

Además de revelar su estado de salud y ser tendencia por eso, también se dio a conocer que la hija de Niurka tuvo un extraño encuentro con Bobby Larios durante el programa ‘Inseparables’.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!