Bobby Larios confiesa que su romance con Niurka fue una farsa

Bobby Larios de manera inesperada, ha confesado que el romance que mantuvo hace varios años con la vedette Niurka Marcos, fue una farsa al principio. Ya que “la mujer escándalo” formó una alianza con el actor para poder separarse del que entonces era su esposo, el productor Juan Osorio.

Así lo reveló Larios durante una entrevista en el programa “El minuto que cambió mi destino”. El actor explicó que conoció a Niurka cuando ambos trabajaron en el melodrama “Velo de Novia”; fue justo durante esa producción que Osorio comenzó a sospechar que la vedette le estaba siendo infiel con Bobby, algo que al parecer, era mentira.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, la ex pareja supuestamente inició su romance en 2003. Sin embargo, ahora se sabe que en realidad, Niurka y Bobby Larios fingieron su relación al principio; no obstante, poco después se enamoraron y llegaron al altar en febrero del 2004, tan sólo dos meses después de que la bailarina se separó del productor.

Bobby Larios asegura que al principio solo tuvo una relación laboral con Niurka

A pesar de las fuertes acusaciones que decía Juan Osorio contra los actores, Bobby aseveró que la vedette no le fue infiel al productor con él. Ya que ellos solamente tenían una relación laboral, pero decidieron fingir el amorío para aprovechar el escándalo.

"Ahí ella empezó a hacer como si tuviéramos una relación nosotros para ir creciendo por todo escándalo. Fue fingido en el principio para darle seguimiento a lo que él quería", reveló.

Cabe destacar que Bobby Larios y Niurka se separaron después de tres años juntos, y desde ese momento, la cubana ha arremetido en múltiples ocasiones contra el mexicano.

Juan Osorio afectó la carrera actoral de Bobby Larios

Osorio presuntamente hizo que Larios fuera vetado de la televisora por su supuesto amorío con Niurka/Foto: Ahora Noticias

Aunque decidió apoyar a Niurka en la farsa de su relación sentimental, esto le costó a Bobby su carrera actoral por culpa de Juan Osorio, ya que el actor explicó que fue vetado de Televisa, después de que se dió a conocer el presunto romance.

“Me dieron hasta con la cubeta. Me corrieron de una empresa donde yo trabajaba, donde yo iba creciendo, me quitaron todo de mi vida”, expresó Bobby Larios, además, dijo que cuando estuvo laborando en “Velo de Novia” fue víctima de bullying por parte del ex esposo de Niurka.

