Bobby Ball pierde la batalla contra el COVID, muere a los 76 años

Bobby Ball era la mitad del dúo de comediantes junto a su viejo amigo y colega Tommy Cannon, de acuerdo a su manager su muerte se produce después de que el actor y comediante dieron positivo al coronavirus Covid-19.

El actor es reconocido por protagonizar varias comedias de situación como Not Going Out, Last of the Summer Wine, Benidorm y Heartbeat. Tras su muerte y encabezando los tributos, Cannon dijo: "Sigue adelante, mi buen amigo, no puedo creer esto, estoy devastado".

"Siempre lo extrañaré, estaba tan alegre, lleno de diversión y travieso", dijo la esposa de Bobby Ball

Tras el anuncio de su muerte, grandes artistas lo homenajearon con mensajes póstumos en las redes sociales.

'Gran pérdida', muerte de Bobby Ball

El manager de Ball, Phil Dale, anunció "con gran tristeza personal" que el actor de comedia murió en el Blackpool Victoria Hospital el miércoles por la noche, donde había sido admitido para las pruebas debido a problemas respiratorios.

"Al principio se pensó que era una infección en el pecho, pero una prueba resultó positiva para Covid-19", dijo Phil Dale.

Yvonne, esposa de Ball, dijo que el hospital y el personal no podrían haber sido más maravillosos, ya que fueron sobresalientes en el cuidado del deber e hicieron todo lo posible por él por lo que ella no puede más que elogiarlos.

Phil Dale agregó que “a la familia y a Tommy les gustaría expresar su más sincero agradecimiento a las muchas, muchas personas que han sido fanáticas de Bobby y saben que todos compartirán en parte la gran pérdida y la tristeza total que Yvonne, la familia y Tommy todos sienten".

Ball protagonizó recientemente la comedia de acción plana de Lee Mack Not Going Out, una de las comedias de situación más duraderas y exitosas de la BBC.

Protagonizada por Mack y Sally Bretton como Lee y Lucy, la pareja que eventualmente se casará y tendrá hijos, el programa se convirtió en una comedia familiar, con Ball interpretando al padre poco confiable de Lee, Frank.

Homenajes al gran comediante Bobby Ball

Tras la muerte de Ball, La Verdad Noticias, recopiló algunos mensajes de luto de varios famosos que rindieron tributo a Ball, diciendo que había sido uno de sus "artistas favoritos absolutos mientras crecía".

Los presentadores de This Morning Phillip Schofield y Holly Willoughby rindieron su propio homenaje en el programa de ITV, recordando a Ball como "un hombre genuinamente encantador, dulce y amable".

El cantante Robbie Williams también rindió homenaje, agradeciendo a Ball "por los recuerdos y las risas".

God bless you Bobby Ball. Thank you for the memories and the laughter. RIP ❤️@TheBobbyBall — Robbie Williams (@robbiewilliams) October 29, 2020

Les Dennis lo describió como "un verdadero artista con huesos realmente divertidos", mientras que el comediante Ed Gamble dijo que era "absolutamente divertido" y "una influencia masiva".

La actriz e impresionista Kate Robbins dijo: "Dios bendiga a tu hermosa alma, Bobby. Eras tan divertido y encantador".

La actriz de comedia Diane Morgan agregó: "Es muy triste escuchar sobre Bobby Ball. Fue un placer trabajar con él. Nunca dejó de hacernos reír a todos. ¡Te extrañaremos, Bobby!"

La ex estrella de EastEnders, Shane Richie, dijo que Ball había tenido la capacidad de "hacerte reír y llorar con solo una mirada" y que había sido "verdaderamente único en su clase".

So heartbroken to read about the passing of comedy legend Bobby Ball. Such a hilarious man. The comedy community is a poorer place without him. ❤️�� #RockOn #RIPBobbyBall pic.twitter.com/CP74RSPEx4 — Jason Manford (@JasonManford) October 29, 2020

Quién fue Bobby Ball

Bobby Ball nació en Oldham, Lancashire el 28 de enero de 1944. Conoció a su compañero de comedia Tommy Cannon mientras trabajaba en una fábrica como soldador.

Cannon and Ball, cuyos nombres reales son Thomas Derbyshire y Robert Harper, comenzaron como cómics en el circuito de cabaret del norte de Inglaterra.

The Cannon and Ball Show se lanzó en 1979 y se transmitió los sábados por la noche.

Ball era famoso por hacer vibrar sus tirantes en el escenario, mientras decía: "Rock on, Tommy".

En 2006, Cannon recordó cómo el director de programas de LWT, Michael Grade, les dio un gran impulso profesional.

"Finalmente vio un clip de algo que habíamos hecho y se volvió hacia los ejecutivos y dijo: 'Denles a estos dos muchachos su propio espectáculo'", explicó Cannon.

"Eso fue después de 15 años trabajando en clubes de trabajadores".

Duró 11 series y fue uno de los programas de televisión más populares de su tiempo, con cifras de audiencia consistentemente altas.

En 1982, el dúo hizo una película de comedia policial titulada The Boys In Blue.

Ball también creó la serie de dibujos animados para niños de la BBC, Juniper Jungle, que se emitió en 1992.

Cannon y Ball aparecieron juntos en I'm A Celebrity ... ¡Sácame de aquí! en 2005, y juntos fueron los sextos en ser eliminados. En sus últimos años, Ball actuó en varias comedias de situación, incluidas Mount Pleasant y The Cockfields.