Bob the cat: el gato callejero que se hizo famoso muere a los 14 años

El gato Bob, cuyo papel especial en la vida de James Bowen fue escrito en el éxito de ventas “A Street Cat Named Bob”, murió este martes 16 de junio a sus 14 años de edad.

Hodder & Stoughton, quien publicó el éxito de ventas, emitió un comunicado confirmando la muerte de Bob. La declaración decía: "Mientras James y Bob continuaban encontrando admiradores en todo el mundo, Bob llevó una vida increíble conociendo simpatizantes en las firmas de libros, viajando por el mundo y lidiando con la fama felina. Era un gato extraordinario al que echaremos mucho de menos".

James Bowen se despide en redes sociales de Bob the cat.

El dueño de Bob, Jamed agregó: "Bob me salvó la vida. Es tan simple como eso. Me dio mucho más que compañía. Con él a mi lado, encontré una dirección y un propósito que me había estado perdiendo. El éxito que logramos juntos a través de nuestros libros y películas fue milagroso. Conoció a miles de personas, tocó millones de vidas. Nunca ha habido un gato como él. Y nunca lo volverá a haber.

"Siento que la luz se ha apagado en mi vida. Nunca lo olvidaré".

Bob the cat: una inspiración para la vida

James, un adicto en recuperación, conoció al gato Bob en 2007 después de descubrirlo abandonado y herido. Luego se hizo cargo de Bob y lo llevó con él todos los días para vender The Big Issue, un periódico callejero en las calles, de Londres.

En 2012, Hodder & Stoughton publicó el primer libro de Bowen, “A Street Cat Named Bob”, que contaba la dulce historia de la relación de James con su mascota. Poco después siguieron tres secuelas llamadas El mundo según Bob, Un regalo de Bob y El pequeño libro de Bob.

Bob el gato, de las calles a la pantalla grande

La colección de libros vendió ocho millones de copias en más de 40 idiomas. La historia original también se convirtió en una película lanzada en 2016 protagonizada por Luke Treadaway como Bowen.

Bob apareció en la película como él mismo y aparecerá en una secuela “A Gift from Bob”, que se lanzará a finales de este año.

La muerte de Bob llevó a varios usuarios de redes sociales a rendir homenaje al amigo de cuatro patas.

Un fanático molesto escribió: "Nooooo, se sentía como si Bob viviera por siempre RIP tu pequeño gato extraordinario, y espero que James lo esté tomando bien. PD, cualquiera que no haya leído 'Un gato callejero llamado Bob' por favor inténtalo, es maravilloso."

Un segundo añadido a Twitter: "Es una noticia tan triste escuchar que Bob, de A Street Cat Named Bob fame, pasó por encima del Puente del Arco Iris. Me siento muy bendecido de haber podido conocerlo a él y a James el año pasado".

Un tercero hizo eco: "El gato callejero llamado Bob realmente me tocó el corazón. Siempre quise conocer a Bob en la vida real, pero lamentablemente nunca podré hacerlo. Era un gato increíble y tocó a tanta gente, espero que James esté bien. Perder a un ser querido nunca es fácil. RIP Bob! fuiste tan especial ".