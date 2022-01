Bob Saget de Fuller House es hallado muerto en un hotel de Florida

El actor Bob Saget, conocido por su papel en la serie Full House, fue hallado muerto en su habitación de hotel en Orlando este 9 de enero, informaron autoridades de Florida.

Según informes de la oficina del Sheriff del condado de Orange, el actor y comediante de 65 años fue dado por muerto en el piso del hotel Ritz-Carlton, donde agentes lo identificaron tras responder a un llamado de emergencia por un hombre inconsciente cerca de las 16:00 horas.

Saget, quien era conocido en la televisión estadounidense como “El padre de América”, estaba de gira presentando su show de comedia en Florida. Su último espectáculo duró dos horas en Jacksonville, según un tuit del comediante horas antes de su muerte.

¿De qué murió Bob Saget?

Última fotografía que Bob Saget compartió en sus redes sociales.

El comunicado emitido por la oficina del Sheriff del condado de Orange afirma que los detectives que encontraron a Saget no dieron con signos de muerte por abuso de drogas. El médico forense aún no ha determinado la causa de su muerte.

El actor es bien recordado en México por la comedia “Full House” o Tres por Tres, que alcanzó una enorme fama a finales de la década de los años ochenta y mediados de la década siguiente. El programa contó con la participación de Dave Coulier, John Stamos y las gemelas Mary-Kate y Ashley Olsen.

También participó en la secuela de Netflix “Fuller House” y narró la voz en off del Ted Mosby Mayor en la serie How I Met your Mother.

Famosos lamentan muerte de Bob Saget

Antiguos compañeros de Saget le dieron el último adiós en redes sociales.

Compañeros comediantes y amigos elogiaron a Saget no solo por su ingenio, sino también por su amabilidad.

"Estoy roto. Estoy descorazonado. Estoy en completo y absoluto shock. Nunca volveré a tener otro amigo como él ”, escribió John Stamos, quien co protagonizó con Saget en“ Full House. "Te amo mucho Bobby".

Norman Lear, quien llamó a Saget un amigo cercano, escribió que el comediante “era un humano tan encantador como divertido. Y en mi opinión, fue muy gracioso ".

Saget fue el presentador durante muchos años de los videos caseros más divertidos de Estados Unidos e interpretó al impecable padre Danny Tannet en Full House, viudo y padre de tres niñas. La comedia le dio fama a las gemelas Olsen cuando debutó en 1987.

