Bob Odenkirk es hospitalizado tras colapsar en el set de Better Call Saul

Bob Odenkirk fue enviado al hospital después de colapsar en el set de Better Call Saul de Netflix. El actor está recibiendo atención médica en Nuevo México, donde se filma el programa derivado de Breaking Bad.

Las fuentes le dijeron a TMZ que la estrella se desvaneció a la mitad de la escena y los miembros de la tripulación llamaron inmediatamente a los servicios de emergencia a las 11:34 am hora local.

El hombre de 58 años fue trasladado de inmediato al hospital en una ambulancia, donde permaneció la noche del martes, dijo a The Associated Press una persona cercana a Odenkirk que no estaba autorizada para hablar públicamente sobre el asunto.

No se sabe qué causó el colapso y cuánto tiempo necesita la estrella para permanecer en el hospital. Actualmente está filmando la sexta y última temporada de Better Call Saul, que comenzó el rodaje el 10 de marzo de este año.

Bob Odenkirk, el abogado estafador de Better Call Saul

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, Bob es conocido por interpretar al abogado estafador Saul Goodman en Better Call Saul. El programa sigue al personaje de Bob mientras aborda los casos como un abogado defensor criminal poderoso y codicioso.

Su papel le ha valido cuatro nominaciones al Globo de Oro al mejor actor en una serie dramática de televisión y cuatro nominaciones al Emmy como actor principal destacado en una serie dramática por su participación en el programa.

