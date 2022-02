Bob Marley tendrá una película biográfica y ya cuenta con protagonista.

La próxima película biográfica de Bob Marley ha encontrado a su protagonista. Después de una extensa búsqueda de un año en todo el mundo, Kingsley Ben-Adir, recién salido de interpretar a Malcolm X en "One Night in Miami", ha sido seleccionado para interpretar a un ícono diferente, la leyenda de la música a la que se atribuye la popularización de la música reggae.

Reinaldo Marcus Green, quien recientemente dirigió el drama deportivo "King Richard" a seis nominaciones al Oscar, dirige la película aún sin título. El guionista Zach Baylin, quien trabajó con Green en "King Richard", está escribiendo el guión.

El estudio no ha revelado detalles específicos de la trama, pero la película se centrará en la vida y la carrera de la leyenda del reggae Bob Marley.

¿Cuál es la historia de Bob Marley?

Considerado el pionero de la música reggae, Marley, originario de Jamaica, comenzó a actuar en 1963 con The Wailers. Se lanzó como solista más de una década después, en 1974, y tuvo un profundo impacto en el panorama musical antes de morir de cáncer en 1981 a la edad de 36 años. Algunos de sus mayores éxitos incluyen "Jammin", "Stir It Up", "Get Up, Stand Up”, “Buffalo Soldier” y “Redemption Song”.

La Verdad Noticias informa que, la próxima película musical se está realizando con el apoyo de la familia de Marley. Su hijo, Ziggy Marley, su esposa, Rita Marley, y su hija, Cedella Marley, producirán en nombre de Tuff Gong. Robert Teitel también actuará como productor.

Paramount y la película autobiográfica de Elton John

Las tiendas de campaña de superhéroes pueden estar de moda, pero Paramount recientemente encontró el éxito con "Rocketman", una película biográfica musical de fantasía sobre el cantante Elton John. La película de 2019, protagonizada por Taron Egerton como el famoso compositor, recaudó casi $200 millones en la taquilla mundial.

Aparte de "One Night in Miami", los créditos de Ben-Adir incluyen la serie "High Fidelity" de Hulu, "The OA" de Netflix, el drama criminal británico "Peaky Blinders" y el próximo programa de Disney Plus de Marvel "Secret Invasion".

Ben-Adir está representado por CAA, Range Media Partners y B-Side Management. Deadline Hollywood informó por primera vez su casting como Marley.

