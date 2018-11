Bob Marley el emblema del reggae: Patrimonio Inmaterial de la Humanidad

Bob Marley el emblema del reggae: patrimonio cultural

El reggae para muchos, ha sido un género musical que los ha acompañado por largo tiempo, pues este data desde hace poco más 50 años. Sin duda, la mayoría si no es que la totalidad, identificamos este género con el famoso e icónico cantante, Bob Marley.

Después de 8 incansables meses de luchar contra el cancer, Bob Marley, finalmente murió el 11 de mayo de 1981 a la edad de 36 años

Un poco de Reggae y Bob Marley

Jamaica es quien vio nacer este gran género musical. Sus inicios datan poco antes de los 60, aunque este se formalizó entre 1961 y 1967, años en los que el reggae se desarrolló y terminó por pulirse, para lograr trascender a través de las generaciones y así seguir disfrutando de este.

El Museo Bob Marley, está dedicado meramente al cantante. Se encuentra en Kingston, capital de Jamaica y fue alguna vez el lugar de residencia del cantante.

Ha habido muchos exponentes de reggae, sin embargo, nos es imposible, tan solo pensar en él, sin que nos pase por la mente el gran Bob Marley. El jamaiquino que logró hacer historia y trascender a los largo de muchas generaciones y el que seguramente permanecerá en el corazón de la gran mayoría.

Desmond Dekker fue otro de los pioneros en el genero de la música reggae.

Robert Nesta Marley o mejor conocido como Bob Marley, nació un 6 de febrero de 1945, en Nine Mile (Saint Ann), Jamaica. Contrario a lo que muchos creerían, Bob no inicio en el reggae, sino en el ska y rocksteady, géneros predecesores a nuestro amado reggae, pero con mucho auge en aquellos tiempos.

Junior Braithwaite, Beverley Kelso, Bunny Livingston(conocido como Bunny Wailer), Winston Hubert McIntosh (conocido como Peter Tosh), Cherry Smith, fueron los integrantes de "The Wailers", band que fue liderada por Bob Marley.

Fue líder, compositor y guitarrista de 'The Wailers' y 'Bob Marley & The Wailers', bandas que lo formaron y lo vieron nacer, para posteriormente pasar a la inmortalidad en solitario como simplemente Bob Marley. Temas como: "I Shot the sheriff", "Buffalo Soldier" y "Redemption Song", fueron solo algunos de los tantos éxitos que tuvo este gran artista.

En 1973 The Wailers tocaron una serie de conciertos como teloneros de Sly & The Family Stone en EEUU, Sylvester Stone los acabó despidiendo por que eran demasiado buenos y se llevaban toda la atención del público.

Sin embargo, Bob Marley, no solo fue un icono para la música reggae, pues para su tierra natal, este fue el principal representante de la cultura "rastafari", ya que en la historia de Jamaica, Bob fue el encargado de difundir esta cultura a una audiencia mundial. No está por demás decir que era un miembro completamente comprometido.

En abril de 1981 le fue otorgada la Orden del Mérito de Jamaica, la tercera mayor honra de la nación, en reconocimiento a su inestimable contribución a la cultura del país. Bob Marley no pudo estar presente.

Uno de los datos más curiosos de Bob, fueron las constantes críticas y fuertes desprecios de las que este fue víctima por su condición de mulato (mestizo), pues aunque sus padres, Cedella Booker y Norval Marley, eran jamaiquinos, Norval era blanco, algo extraño para esa época. Estas críticas las sufrió sobre todo en su niñez, adolescencia y temprana juventud.

Bob Marley, decía no avergonzarse de su mezcla racial; aunque él se identificaba simplemente como negro.

Sin duda, Bob Marley, fue y siempre será uno de los cantantes favoritos de todos los tiempos, deseando que sus canciones con grandes mensajes impresos en ellas, logren perdurar por muchos años más.