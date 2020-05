Bob Kulick, guitarrista de KISS pierde la vida a los 70 años/Foto: News Feed y Nación Rock

El guitarrista de Kiss Bob Kulick falleció a la edad de 70 años, según confirmó su familia. Su hermano menor y ex miembro de Kiss, Bruce Kulick, reveló la noticia este viernes. La causa de la muerte aún no se ha confirmado.

Bruce escribió, junto a una foto de su difunto hermano destrozado en la guitarra: “Estoy desconsolado por tener que compartir la noticia del fallecimiento de mi hermano Bob Kulick. Su amor por la música y su talento como músico y productor siempre deben celebrarse. Sé que ahora está en paz, con mis padres, tocando su guitarra lo más fuerte posible.”

"Por favor, respete la privacidad de la familia Kulick durante este momento muy triste". Bob nunca fue miembro oficial, pero apareció en varias de sus canciones. Audicionó para ser el guitarrista principal en 1972, pero finalmente fue derrotado por Ace Frehley.

Pero la banda le pidió que grabara en el estudio con ellos en algunos de sus proyectos. Tocó la guitarra en canciones de los álbumes Alive II, Unmasked, Killers y Creatures of the Night.

Su hermano Bruce luego se unió a Kiss como guitarrista principal después de que Mark St. John dejó la banda. Bob también tocó la guitarra para Lou Reed, Michael Bolton y WASP en algunos álbumes.

También tocó en la banda de gira de Meat Loaf Neverland Express. Bob igual era conocido por coescribir la canción de SpongeBob SquarePants Sweet Victory.

Algunos logros de Bob Kulick

A lo largo de sus más de 40 años de carrera musical, Bob Kulick ha trabajado con una asombrosa variedad de artistas: desde Meat Loaf hasta MOTÖRHEAD ; de KISS a Michael Bolton; WASP a Diana Ross; así como leyendas como Roger Daltrey, Alice Cooper, Lou Reed y el primer LP y gira en solitario de Paul Stanley.

Los talentosos hermanos Kulick no siempre mantuvieron una buena relación, ya que el año pasado tuvieron un enfrentamiento legal por derechos de autor/Foto: Ultimate Classic Rock

También te puede interesar: Kiss invitaría al tour “The End of the Road" solo a algunos ex integrantes

Bob comenzó su profesión musical a los 16 años, cuando la mayoría de los estudiantes de secundaria todavía están tratando de descubrir a dónde van en la vida, apareciendo en el álbum de 1966 "Catedral de Winchester" de RANDOM BLUES BAND, la "banda de bebés" en la que Bob tocó que jugó The Café Wha en Greenwich Village de Nueva York junto a Jimmy James y BLUE FLAMES (más tarde rebautizado como Jimi Hendrix).