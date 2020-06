Bob Dylan, el único artista en el Top 40 de Billboard de cada década desde 1960

Bob Dylan logra su álbum más alto en más de una década en la lista Billboard 200, ya que Rough y Rowdy Ways debutaron en el n. 2 con 53,000 unidades de álbum equivalentes obtenidas en los Estados Unidos en la semana que finaliza el 25 de junio, según Nielsen Music / MRC Data.

El debut de Rough también hace que Bob Dylan sea el primer acto en haber logrado al menos un nuevo álbum entre los primeros 40 lugares de las de BIllboard en cada década desde 1960 hasta 2020.

Bob Dylan ocupó el último lugar en la lista con "Together Through Life" de 2009, que debutó y alcanzó el número 1 en la tabla con fecha del 16 de mayo de 2009. En total, Rough and Rowdy Ways marca el 23º álbum de los 10 mejores de Dylan y el 50° conjunto de los 40 mejores.

El cuadro Billboard 200 clasifica los álbumes más populares de la semana en los EE. UU. Según el consumo multimétrico medido en unidades de álbum equivalentes. Las unidades comprenden ventas de álbumes, álbumes equivalentes de pista (TEA) y álbumes equivalentes de transmisión (SEA). El nuevo cuadro con fecha del 4 de julio (donde Rough and Rowdy Ways se inclina en el número 2) se publicará en su totalidad en el sitio web de Billboard el 30 de junio.

De la suma inicial de Rough and Rowdy Way de 53,000 unidades, 51,000 están en ventas de álbumes, 2,000 están en unidades SEA y una cifra insignificante en unidades TEA.

Con el debut de Rough and Rowdy Ways, Dylan registra su séptima década consecutiva de la lista de nuevos 40 mejores álbumes. Capturó ocho en la década de 1960, 14 en los años 70, siete en los años 80, cuatro en los años 90, siete en los años 00, nueve en los años 10 y ahora uno en los años 20. Es el primer acto que ha logrado al menos un nuevo álbum de top 40 en cada década desde los años 60 hasta los 20. (La década de 2020 aún es joven, por lo que varios otros actos podrían unirse a él en este logro).

Bob Dylan hizo su debut en Billboard 200 (y debut en la lista general de Billboard) hace casi 57 años con "The Freewheelin' Bob Dylan", que llegó a la lista con fecha del 7 de septiembre de 1963 en el número 125 y al número 22 el 5 de octubre de ese año.

Posteriormente, obtuvo su primer top 10 con "Bringing It All Back Home" el 9 de octubre de 1965. Bob Dylan ambién obtuvo el primero de los cinco números 1 con "Planet Waves" el 16 de febrero de 1974.

El nuevo álbum de Bob Dylan fue liderado por la canción de 17 minutos "Murder Most Foul", que debutó y alcanzó el número 5 en la lista de canciones de Hot Rock (11 de abril de 2020). También entró en la cima de la lista Rock Digital Song Sales, marcando la primera canción número 1 de Dylan en cualquier lista de Billboard.