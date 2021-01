BoJack Horseman gana Mejor Serie Animada en los Critics Choice Super Awards

Antes de que comenzara la pandemia, la animación en televisión estaba teniendo un momento importante, con programas reconfortantes y generosos que se lanzaron de manera bastante constante.

Esas tendencias fueron honradas durante la inauguración de los Critics Choice Super Awards este domingo, que celebraron lo mejor en el género durante el año pasado.

BoJack Horseman se llevó a casa el trofeo a la mejor serie animada, superando a Archer, Big Mouth, Central Park, Harley Quinn, Rick y Morty y Star Trek: Lower Decks.

BoJack Horseman recibe el Critics Choice Super Awards del 2021

BoJack Horseman disfruta honores tras temporada final

BoJack Horseman sigue a la estrella del exitoso programa de televisión "Horsin 'Around" en los años 80 y 90, con la voz de Will Arnett. En la actualidad, está olvidado, vive en Hollywood, se queja de todo y usa suéteres coloridos.

La serie de Netflix también cuenta con las voces de Aaron Paul, Alison Brie, Amy Sedaris y Paul F. Tompkins.

El premio de Critics Choice Super Awards llega en un momento agridulce para BoJack Horseman, ya que la serie debutó en su última temporada en 2020.

"Creo que lo que más me enorgullece de Bojack Horseman, y esto me tomó por sorpresa, no podía necesariamente darme cuenta de que esto sería un subproducto del programa, pero el efecto que tiene en la gente", el creador de la serie, Raphael Bob-Waksberg reveló en una entrevista el año pasado.

“Las formas en que ayuda a las personas a hablar de sus propios sentimientos con sus seres queridos o quizás con su terapeuta. Las formas en que el programa los ha animado a buscar ayuda para sus problemas. Sentirse menos solo. Para darles un lenguaje para articular los sentimientos que han tenido, que tal vez pensaban que solo ellos tenían".

Continuó: "Eso es algo de lo que estoy realmente orgulloso, pero eso es lo que realmente me hace más feliz, cuando me encuentro con los fans y me dicen:" Gracias. Tu programa me dio una forma de hablar sobre algo por lo que estaba pasando y que no sabía cómo hablar '. Me siento inmensamente complacido y orgulloso de eso".

Te puede interesar: SERIES: Bojack Horseman tendrá un final complicado ¡Will Arnett lo confirma!

¿Qué opinas del ganador a la Mejor Serie de Animación en los Súper Premios Critics Choice 2021? ¡Comparta sus pensamientos con nosotros, La Verdad Noticas, en los comentarios!.

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo. Síguenos en Google News y entérate de todos los detalles.