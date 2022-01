Blue Monday no es el día más triste para fans de New Order

Los fans de la banda New Order en lugar de centrarse en la tristeza del día más deprimente de este año, han pensado que es mejor recordar el que se considera el mejor trabajo musical de la banda New Order.

Resulta que en la banda no solo se le ve interpretar la pista ahora icónica cuando era solo una partícula en su mente, sino que también recibimos una introducción particularmente ochentera a la tecnología novedosa de los sintetizadores.

Hay que recordar que New Order es una banda con un pasado texturizado y colaborativo. Compuesta por Stephen Morris, Bernard Sumner, Peter Hook y Gillian Gilbert, la banda se formó a partir de los miembros restantes de Joy Division tras la trágica pérdida del cantante principal Ian Curtis por suicidio.

Blue Monday, el gran trabajo de New Order

Si recordamos New Order es la banda que trascendió sus raíces post-punk y pasó a abrazar verdaderamente la música electrónica y la creación digital. Se convirtieron, de hecho, en el eslabón perdido entre los dos, se puede traducir que New Order es uno de los conectores en los que todos los géneros pueden estar de acuerdo.

Es por eso que su canción Blue Monday fue algo así como una revolución desde su lanzamiento a principios de los años 80, pues a menudo se interpreta como una pista sobre el abuso de drogas y de hecho, la banda admitió abiertamente estar bajo la influencia del LSD al escribir.

Nada de lo cual quita la capacidad de la canción para fusionar géneros entre sí en retrospectiva y con un mínimo esfuerzo. Aunque Peter piensa diferente sobre la letra:

“No creo que haya mucho que decir detrás de la letra si voy a ser brutalmente honesto”, dijo una vez reflexionando. “Fue solo una de esas cosas en las que Barney simplemente lo hizo y el resto es historia”.

El éxito de Blue Monday

La canción se convirtió en el sencillo de 12″ más vendido en la historia y sigue siendo una de las melodías más icónicas de la década, influyendo no solo en toda la década sino en la música pop en general después de su lanzamiento.

La pista, y el título de la pista, desde entonces ha pasado a representar uno de los días más oscuros del año. 'Blue Monday' ahora a menudo se refiere al día más deprimente del año científicamente probado, un vínculo injusto con una banda afectada por una tragedia de salud mental.

Es por eso que en esta ocasión vale la pena hacer un viaje de regreso a 1983 para no solo ver a la banda New Order, interpretar su exitosa canción Blue Monday, en la cuenta regresiva Europe's Number One Music Show , sino también para finalmente escuchar hablar a Stephen Morris.

