Blue Ivy, hija de Beyoncé cumple 11 años y así luce ahora

Parece que fue ayer cuando Beyoncé aprovechó su actuación en la entrega de los MTV VMA’s de 2011 para informarle al mundo que estaba embarazada de su primer bebé y, al mostrar su pancita, compartir con la audiencia “Quiero que sientan el amor que está creciendo dentro de mí”.

Esa fue la primera vez que se tuvo noticia de Blue Ivy, quien sería la primogénita de la intérprete de Single ladies y Halo y su esposo, el rapero y productor, Jay Z , nacida el 7 de enero de 2012 y quien, este fin de semana, cumplió 11 años de edad.

Así luce la hija de Beyoncé, Blue Ivy, al cumplir 11 años

La niña, quien ha tenido más apariciones en público junto a sus famosos papás, como ocurrió recientemente en una subasta y un partido de basquetbol, recibió un mensaje de felicitación de su abuela, Tina Knowles, mamá de Beyoncé, quien dejó ver la enorme emoción que siente por ver cuán grande está su nieta.

Y es que no sólo resaltó todos los halagos que la mujer escribió para Blue Ivy, sino que al compartir una foto de ambas, se puede ver que la niña ya está casi tan alta como su abuela y que, al igual que su mamá, ya da lecciones de estilo, al dejarse ver con un outfit compuesto por un blazer marino y pantalones y tenis blancos, muy ad hoc para el ambiente playero en el que fueron retratadas.

Blue Ivy: ¿Tras los pasos de sus papás?

“El día que naciste fue uno de los mejores días de mi vida. Realmente estaba orando y presionando a tu mamá para que te tuviera el 4 de enero, que es mi cumpleaños.

Tenía muchas ganas de que compartieras mi cumpleaños, pero al igual que tu tía Solo (Solange), decidiste venir cuando estabas bien y malditamente lista y eso fue el 7 de enero, tres días después de mi cumpleaños”, escribió Tina Knowles junto a la imagen que publicó junto a su nieta Blue Ivy Carter para celebrar su cumpleaños número 11.

La mamá de Beyoncé se deshizo en halagos para la niña y dejó ver que, al igual que sus papás, es una artista nata con un potencial para convertirse, si decide seguir los pasos de Queen B y Jay Z, en una gran estrella por cuenta propia.

“Conociéndote a ti y a tu personalidad ahora, me doy cuenta de que necesitabas tu propio día porque eras una reina y eres muy especial".

"¡Puedes cantar, bailar, jugar baloncesto, jugar, voleibol, pintar, dibujar, esculpir, coser, escribir poesía, escribir canciones, crear, actuar, tocar el piano!”, continuó Tina, destacando el variado repertorio de intereses artísticos y deportivos de su nieta.

“Podría seguir y seguir. Porque realmente no hay nada que no puedas hacer. Eres divertida, hermosa y elegante, amable y muy inteligente. ¡No podría pedir una nieta mejor, Señorita Blue Ivy Carter! No podría estar más bendecida, agradecida y completamente enamorada de otro ser humano. Realmente me traes alegría!!”, concluyó Tina.

Además de Blue Ivy, la cantante Beyoncé y Jay Z tienen otros dos hijos, los gemelos Sir y Rumi Parker, quienes actualmente tienen cinco años de edad.

