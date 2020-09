Blue Exorcist 2 y todo el ANIME que llega a Netflix en septiembre

El mundo del anime se hace cada vez más presente en plataformas de streaming y Netflix incluso se ha convertido en productor de sus propias series. Ya sea comprando licencias, creando subtítulos en varios idiomas o doblando los títulos con su propio elenco de actores, septiembre ha llegado y trae mucha calidad:

Blue Exorcist: Kyoto Fujōō-hen (2017)

Los fanáticos de Blue Exorcist tardaron cinco pacientes-años esperando que llegara la saga de Kyoto. Para los fanáticos de este anime Netflix, la espera ha sido aún más larga. ¡Pero la espera vale totalmente la pena!

Los suscriptores estarán encantados de saber que la saga de Kyoto de Blue Exorcist finalmente llegó desde el 1 de septiembre. La historia es sobre Rin Okumura, un adolescente aparentemente ordinario y rebelde hasta el día en que los demonios lo atacan.

Su mundo entero se cae de cabeza cuando descubre que él y su hermano gemelo Yukio, en realidad son los hijos de Satanás y que sus cuerpos son el recipiente que su padre necesita para regresar al mundo humano.

En lugar de unirse a su padre, Rin es enviado a True Cross Academy y entrena para convertirse en un exorcista, una organización de cazadores de demonios que se esfuerza por mantener al mundo a salvo de las fuerzas de Satanás. Si el anime te quedó corto, te recomendamos leer el manga original de Kazue Katō.

Children of the Sea (2019)

Basado en el manga seinen del mismo nombre del autor Daisuke Igarashi, Children of the Sea fue una de las películas animadas más hermosas de 2019 y ahora llega a Netflix desde el día uno. La trama es sobre una estudiante de secundaria llamada Ruka, quien no tiene dónde pasar sus vacaciones de verano.

Sin otra opción que pasar su tiempo libre en el acuario, donde trabaja su padre, Roku conoce a dos chicos misteriosos. Juntos, los tres adolescentes intentan resolver el misterio que rodea a los fenómenos sobrenaturales, donde la vida marina del mundo se ha reunido alrededor de Japón.

Erased (2016)

Otro anime de Aniplex que llega a Netflix EE. UU el 1 de septiembre y que también comparte el estudio a A-1 Pictures con Nanatsu no Taizai (temporadas 1-3. La miniserie de gran éxito fue uno de los mejores animes del 2016 y su trama es la siguiente:

Satoru Fujinuma, un artista de manga de 29 años y repartidor a tiempo parcial, descubre su capacidad para viajar en el tiempo. Cuando Satoru es incriminado por la muerte de su madre, es transportado 18 años en el pasado a su yo de quinto grado e intenta arreglar el futuro. ¿A alguien le suena la película Efecto Mariposa?

Fate Grand Order - First Order (2015)

La franquicia “Fate /” se ha convertido en sinónimo de Netflix en los últimos años, y eso parece continuar con el especial de televisión de Fate / Grand Order: First Order que llega al catálogo desde el 1 de septiembre. La trama es la siguiente:

Sin que la población lo sepa, la humanidad está al borde de la extinción. Para evitar que suceda el cataclísmico evento del fin del mundo, la Organización de Seguridad de Chaldea envía a la nueva Ritsuka Fujimaru y al mago Mash Kyrielight a 2004, durante los eventos de la última Guerra Santa, con la esperanza de encontrar la clave para salvar el futuro.

The Promised Neverland (2019)

Uno de los títulos de anime más populares de 2019, The Promised Neverland ha tenido una demanda increíblemente alta desde que se transmitió el primer episodio en Japón y ya se encuentra en el catálogo.

Cuando tres de los huérfanos más inteligentes de Grace Field House rompen las reglas al abandonar los terrenos, descubren un oscuro secreto impactante. Con sus vidas y las vidas de los otros huérfanos en peligro, deben encontrar la manera de dejar su hogar aparentemente perfecto.

Memorias de Idhún (2020)

Disponible desde el 10 de septiembre. Este título será recordado para siempre como la primera serie de anime original en español. Aunque tuvo problemas con su doblaje al castellano, los planes de estrenar siguen iguales.

Tendrá un total de 5 episodios en su temporada 1. Cuando los tres soles y las tres lunas se alinearon sobre Idhun, Ashran, el Nigromante aprovechó la oportunidad para tomar el poder y el reinado de las serpientes aladas comenzó sobre la tierra.

Un adolescente con fobia a las serpientes, que empuña el fuego, llamado Jack y su amiga Victoria, son parte de un destino entrelazado que cambiará el futuro de Idhun para siempre.

Pokemón Journeys

¡Las aventuras de Ash y Pikachu continúan con la llegada de la segunda temporada de Pokemon Journeys! Al menos 12 nuevos episodios están reservados para los suscriptores. Después de completar su objetivo de convertirse en un Maestro Pokémon, Ash y su fiel compañero Pikachu regresan a casa en Pueblo Paleta.

No pasa mucho tiempo antes de que Ash sea contratado por el profesor Cerise para trabajar en su laboratorio de investigación y viajar por el mundo investigando los mayores misterios del mundo Pokémon. Estrena el 11 de septiembre.

Dragon’s Dogma (2020)

Basado en el videojuego de Capcom del mismo nombre, Dragon's Dogma podría ser una de las mejores series de anime en Netflix en 2020. Los fanáticos de la franquicia desde hace mucho tiempo estarán esperando ansiosos el lanzamiento de la adaptación de anime de Capcom y el 17 de septiembre es su debut.

Ethan, después de ser seleccionado por un dragón malvado, se levanta como un resucitado después de que le roban el corazón. Con la ayuda de su misteriosa compañera Hannah, la pareja emprende una aventura para recuperar el corazón robado de Ethan.

Sword Art Online: Alicization (2018)

Para muchos suscriptores de Netflix, el primer anime al que pudieron haber estado expuestos fue Sword Art Online. Uno de los títulos más populares de principios de la década de 2010, la franquicia ha dividido a la comunidad del anime en más de una ocasión. Finalmente, la tercera temporada estará disponible para transmitir.

Aincrad, el castillo flotante de Sword Art Online es el hogar de miles de jugadores en línea que han quedado atrapados en el mundo. Para escapar del mundo digital, los jugadores deben ascender por los pisos de Aincrad, derrotar a los jefes y las turbas que los pueblan, pero morir en el juego significa morir en el mundo real.

Recuerda que los estrenos varían dependiendo de tu país y que puedes confirmar cada estreno de anime directamente en la plataforma de Netflix. ¡Septiembre se llena de títulos japoneses tanto nuevos como legendarios!