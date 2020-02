Blondie: todo acerca de su concierto en Monterrey

Blondie es una banda estadounidense de la década de los setenta, la cual se ha caracterizado por su género musical llamado “new wave” y “punk rock”; incluso son considerados como los pioneros y uno de los pilares más importantes de estos géneros musicales.

Los primeros dos trabajos discográficos de esta banda alcanzaron un gran éxito en el Reino Unido, Canadá y Nueva Zelanda, sin embargo en Estados Unidos no fueron conocidos hasta el lanzamiento de su tercer álbum musical “Parallel Lines” en el año 1978.

Entre sus canciones más conocidas de manera internacional están “Heart of Glass”, “One Way or Another”, “Atomic”, “Call me”, “Rapture” y “The Tide Is High”. Canciones que se caracterizaron por una excelente mezcla musical con varios estilo que incluían el rock, pop punk, disco, synth pop, reggae y rap.

La historia musical de Blondie

Recordemos que Blondie se separó en una primera ocasión en el año 1982, después del fracaso comercial en su álbum “The Hunter” y por la enfermedad del guitarrista y compositor principal, Chris Stein. Fue hasta 15 años después cuando este grupo se reunió de nuevo para una serie de conciertos y la creación de nuevos trabajos musicales.

Fue a partir de este momento que Blondie comenzó a estar nuevamente activa realizando exitosas giras por América, Europa, Oceanía y Asia. En resumen esta banda setentera ha lanzado un total de 11 álbumes de estudio y vendido más de 40 millones de discos en todo el mundo.

Todo acerca de su concierto en Monterrey

Ahora Blondie llega a Monterrey para el 14 de mayo, una excelente noticia para los amantes del rock pop. Cabe aclarar que esta banda lanzó su último disco “Pollinator” en el año 2017; por lo que se espera un concierto con la inclusión de este nuevo trabajo más sus clásicos que nos harán viajar por el tiempo.

Este concierto se llevará a cabo en el Showcenter Complex, localizado en la zona de San Agustín, Monterrey. Y los boletos comenzarán a venderse a partir del 14 de febrero con un valor que va desde los $450 pesos hasta $1,250 pesos.

Te puede interesar “Enanitos Verdes” dará concierto en México por sus 40 años en la música

Únete a nuestro Instagram y entérate de las noticias tren de la semana