Blinding Lights de The Weeknd hace historia en el Billboard Hot 100

The Weeknd se convirtió en tema de conversación en las redes sociales luego de que se diera a conocer que el tema ‘Blinding Lights’ hizo historia dentro del Billboard Hot 100, una de las listas de popularidad más importantes del mundo de la música a nivel internacional.

De acuerdo a información proporcionada por la revista estadounidense, el primer single de ‘After Hours’, nombre que recibe el cuarto álbum de estudio del cantante, ha logrado convertirse en la canción que más semanas ha estado dentro del listado. Cabe destacar que este récord le pertenecía a Imagine Dragons y su hit ‘Radioactive’.

Billboard fue el encargado de dar la noticia en las redes sociales.

La canción se estrenó en diciembre del 2019 y de inmediato comenzó a tener éxito en Estados Unidos. Sin embargo, fue hasta comienzos del 2020 que el tema alcanzó el primer lugar del listado. En la actualidad, el hit del cantante, quien recientemente presentó la canción ‘Take My Breath‘, ha pasado 88 semanas dentro del Billboard Hot 100.

The Weeknd celebra su hazaña dentro del Billboard Hot 100

The Weeknd celebró su récord en Billboard con un emotivo mensaje en Instagram.

Al darse a conocer la noticia en redes sociales, el protagonista del Halftime Show del Super Bowl LV compartió un emotivo mensaje en su perfil oficial de Instagram, en el cual agradece a sus fans por todo el apoyo que ha recibido a lo largo de 10 años de carrera artística.

“Siempre agradecido de poder experimentar con sonidos, probar cosas nuevas con mi voz y crear música con la gente que realmente quiero y respeto… Amo a mis fans y no estaría aquí sin ustedes ¡Un gran día para Blinding Lights!”, escribió The Weeknd.

Letra en español de Blinding Lights

Como sabemos que ‘Blinding Lights’ de The Weeknd sigue siendo un éxito total, La Verdad Noticias ha querido traerte la letra en español de este espectacular tema, el cual ha sido compuesto por Max Martin, Oscar Thomas Holter, Ahmad Balshe, Jason Matthew Quenneville y Abel Tesfaye, nombre real del cantante de 31 años.

He estado intentando llamar,

ya he estado solo durante el suficiente tiempo.

Quizás tú puedas mostrarme cómo amar, quizás.

Yo estoy pasando por la abstinencia,

tú ni siquiera tienes que hacer mucho,

con solo una caricia puedes excitarme, cariño.

La ciudad del pecado está fría y vacía,

no hay nadie para juzgarme.

Cuando tú no estás, no puedo ver con claridad.

Yo dije, oh... Estoy cegado por las luces.

No, no puedo dormir hasta que siento tu caricia.

Yo dije, oh... Me estoy ahogando en la noche.

Oh, cuando estoy así,

tú eres en la que confío.

Se me está agotando el tiempo,

porque puedo ver el sol alto en el cielo.

Así que salgo a la carretera a toda máquina, cariño.

La ciudad está fría y vacía,

no hay nadie para juzgarme.

Cuando tú no estás, no puedo ver con claridad.

Yo dije, oh... Estoy cegado por las luces.

No, no puedo dormir hasta que siento tu caricia.

Yo dije, oh... Me estoy ahogando en la noche.

Oh, cuando estoy así,

tú eres en la que confío.

Solo devuelvo la llamada para decirte,

que nunca podría decir esto por teléfono:

Esta vez no dejáre que te marches nunca.

Yo dije, oh... Estoy cegado por las luces.

No, no puedo dormir hasta que siento tu caricia.

Yo dije, oh... Estoy cegado por las luces.

No, no puedo dormir hasta que siento tu caricia.

Fotografías: Redes Sociales