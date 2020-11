Bleach: Todas las películas de la franquicia de anime (en orden cronológico)

En la década de 2000, pocas franquicias eran tan grandes como Bleach en el anime. Esta serie de Tite Kubo constituyó una de las tres franquicias más grandes de Weekly Shonen Jump durante más de una década, e incluso cuando terminó, todavía era más popular que toneladas de otros títulos.

Aunque solo hay cuatro películas de la franquicia, cualquiera que busque un maratón de la serie antes de que Bleach haga su regreso puede querer saber cuándo salió cada película y qué episodios deberían ver después. La Verdad Noticias te comparte el orden cronológico:

4 - Bleach: Memories of Nobody

Memories of Nobody se estrenó en diciembre de 2006. Está dirigida por Noriyuki Abe, quien es conocido por su trabajo en Boruto en estos días. Memories of Nobody presentó Blanks and the Valley of Screams. Los Blanks eran almas que se perdieron en el camino a la Sociedad de Almas y olvidaron su identidad en el mundo de Bleach.

Película 1 - Bleach: Memories of Nobody

También hace que Ichigo y Rukia conozcan a Senna, otro Soul Reaper que resulta ser un Shinenju, un ser compuesto enteramente por las almas Blank. Senna es secuestrada por exiliados de la Sociedad de Almas que quieren vengarse del mundo destruyendo la Sociedad de Almas y el mundo humano forzándolo a combinarse con el Valle de los Gritos.

Con Ichigo trabajando junto con Rukia, los dos enfrentan su mayor desafío para convencer a sus compañeros de que los ayuden a salvar a Senna. Una de las mejores películas de anime, Memories of Nobody se ve mejor después del episodio 117 del anime.

3 - Bleach: DiamondDust Rebellion

DiamondDust Rebellion salió en diciembre de 2007, un año después de la película original de Bleach. Nuevamente dirigida por Noriyuki Abe, el guión fue realizado por Michiko Yokote y Masahiro Okubo. Esta vez, la historia en sí es sobre el genio capitán del Escuadrón 10, Toshihiro Hitsugaya.

Cuando a él y a su escuadrón se les asigna la tarea de vigilar un artefacto especial conocido como el Sello del Rey, las cosas se estropean rápidamente cuando el grupo es atacado por un viejo Soul Reaper conocido como Soujiro Kusaka.

Película 2 - Bleach: DiamondDust Rebellion

Sin embargo, de manera imposible, tanto Kusaka como Hitsugaya lograron desarrollar un zanpakuto con el mismo nombre y poderes. Esto hace que Hitsugaya parezca aún más culpable cuando el Sello del Rey es robado y los Segadores de Almas que lo buscan parecen haber sido atacados por el zanpakuto de Hitsugaya.

Resulta que Hitsugaya y Kusaka estaban destinados a luchar a muerte por el poder de Hyorinmaru, pero Kusaka encontró la manera de vengarse incluso después de ser derrotado. Diseñado para ser visto después del episodio 125 de la serie Shonen, todos los fanáticos de Hitsugaya deberían mirar esta película.

2 - Bleach: Fade to Black

La tercera película de Bleach, Fade to Black, se estrenó originalmente en diciembre de 2008, una vez más a solo un año de la última película. En ese momento, la franquicia tuvo un gran éxito, por lo que no es de extrañar que intentaran sacar tantas películas lo más rápido posible.

La historia central de Fade to Black comienza con un par de niños que son capaces de borrar los recuerdos incluso de Soul Reapers. Su primer ataque implica perseguir a Mayuri Kurotsuchi , borrando completamente sus recuerdos y llevándolo a borrar parte de la Sociedad de Almas. Pero el gran objetivo de su ataque es borrar la memoria de Rukia y luego convencerla de que eran amigas hace mucho tiempo.

Película 3 - Bleach: Fade to Black

Sin más conocimiento que ellos dos, Rukia decide ir con ellos. Afortunadamente, mientras que todos los demás parecen haber olvidado a Rukia, Kon puede ayudar a Ichigo a recordar quién es ella, y los dos personajes terminan en la Sociedad de Almas tratando de averiguar qué le sucedió.

Una vez más, la gente que ha olvidado quién es lo lleva a ser atacado por una tonelada de Segadores de Almas en la Sociedad de Almas, y por poco puede escapar y descubrir el misterio detrás de la desaparición de Rukia. Esta no es una de las películas de Bleach más fuertes, pero debería verse después del episodio 125 para aquellos que necesiten ver esta película.

1 - Bleach: Hell Verse

La última película de Bleach, esta película salió en diciembre de 2010, dos años después de la tercera película. La mala recepción crítica de Fade to Black probablemente lleve a que esta película se retrase un poco, pero la cuarta película no lo hace mucho mejor.

La historia trata sobre Ichigo y los otros Soul Reapers que se involucran con un grupo de seres espirituales enmascarados del infierno que aparecen en el mundo normal. Estos espíritus enmascarados resultan ser seres que intentan esconderse de ser enviados de regreso al infierno.

Finalmente, Ichigo y los demás llaman la atención del líder de los Sinners, los seres enmascarados que intentan esconderse en el mundo normal y, como resultado, las hermanas de Ichigo son secuestradas. Esto presenta un problema bastante predecible para las películas de Bleach.

Te recomendamos leer: Kimetsu no Yaiba y Bleach son SIMILARES ¡5 pruebas lo confirman!

Una vez más, se trata de un personaje que ha sido secuestrado y que Ichigo tiene que averiguar cómo recuperarlo. Esta es la trama más común de Bleach, y reutilizarla para las películas no funcionó a favor de nadie, por lo que esta fue la última de todas las películas a pesar de que el anime continuó durante otros dos años. Puedes verla tras terminar el episodio 299.

