Blanca Guerra enfrenta a Eugenio Derbez “no me burle de él”, asegura

La primera actriz, Blanca Guerra enfrenta a Eugenio Derbez en cuanto a las acusaciones que el actor realizó sobre ella, cuando mencionó que se había burlado de la película ‘No se aceptan devoluciones’.

La famosa se mostró molesta por el señalamiento que hizo Derbez y le respondió de forma contundente, al dejar claro que nunca se burló y mucho menos minimizó su trabajo.

En el canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante fue que Blanca Guerra respondió a los señalamientos expuestos por Eugenio Derbez, quien recientemente fue reconocido en los Premios Oscar, pero que en días atrás aseguró que la actriz se burló de ‘No se aceptan devoluciones’.

Blanca Guerra enfrenta a Eugenio Derbez

¿Por qué Blanca Guerra enfrenta a Eugenio Derbez?

Según le contó Blanca Guerra a Gustavo Adolfo Infante que ella jamás se burló ni discriminó el trabajo del actor de Hollywood, por lo que Blanca Guerra enfrenta a Eugenio Derbez y revela que el comediante no la invitó a ver su película. Además, resaltó que nunca ha sido grosera con nadie:

“De ninguna manera, yo nunca he sido grosera con nadie, y si Eugenio tiene esa impresión, está equivocado. Para nada sucedió. No me invitó a mí, a mí no me invitó, invitó al comité coordinador de la Academia Mexicana de Cine, y fue Mónica Lozano la que destinó la invitación”, Blanca Guerra.

Pero que en una ocasión ella le dijo a Eugenio Derbez que le había gustado una película, pero que no obtendría fondos económicos para la Academia desde su lado, pues que el premio Ariel no era una moneda de cambio.

¿Qué pasó con Blanca Guerra?

Blanca Guerra de 68 años dijo que nunca se ha burlado de Eugenio Derbez.

Actualmente, Blanca Guerra tiene 68 años y se ha encargado de mantener en secreto gran parte de su vida privada, sin embargo, se sabe que tiene un hijo, Emiliano, quien decidió seguir sus pasos y ha tenido algunas participaciones en películas.

Pero con relación a la película ‘No se aceptan devoluciones’ Blanca Guerra enfrenta a Eugenio Derbez y le reafirma que nunca se ha burlado.

En la entrevista para Gustavo Adolfo Infante, dijo: “Eugenio habló con mucha buena intención de hacer una función para recaudar fondos para la Academia, por lo cual agradecimos mucho. Al final que se terminó su película, yo lo único que le dije fue que su película iba a ser muy exitosa con el público, muy exitosa, que iba a ser un súper éxito en taquilla, lo cual se dio".

"Nosotros estábamos en una posición de que quedara claro que no porque se hicieran esas funciones para recaudar fondos y canalizarlos a la Academia… le dije que no se vaya a malinterpretar, que el premio Ariel, o la consideración de la Academia, no es una moneda de cambio”.

Cuando Blanca Guerra enfrenta a Eugenio Derbez le aclaró “ Que no por ofrecer sus apoyos a la Academia se iba a tener una posición favorecedora a la película a la hora de las votaciones en un momento, si él la inscribiera para ganar el premio ante la Academia”.

