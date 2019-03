Blanca Guerra: el camino feliz de la vocación

La homenajeada con el Mayahuel de Plata este año en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, Blanca Guerra, compartió breves fragmentos de su larga trayectoria en el cine mexicano y en la actuación en general en un honesto despliegue de consejos para los jóvenes creadores.

Estaba nerviosa y, de hecho, dijo que cuando la invitaron a dar una master class se sintió confundida.

El pretexto de esta clase magistral fue el libro sobre su vida que publicó el festival realizado por Roberto Fiesco, quien dirigió esta conversación.

“Encontrar tu vocación es el camino que te va a llevar a la felicidad”, compartió. “Aunque no basta con eso, sino con tomar las decisiones correctas frente a tu formación”.

Ella comenzó su carrera en el teatro, que estudió en la universidad. Sus maestros fueron Héctor Mendoza y Julio Castillo de quienes aprendió la disciplina y el trabajo necesarios para hacer actuación.

“Yo no quería correr riesgos con huecos en mi proceso formativo o que hubiera deficiencias que pudieran llevarme a una vida profesional de mediocridad, me quedé con el mejor lugar para formarme siempre que pude”, dijo. El conocimiento de uno mismo y los potenciales del ser humano emocionalmente hablando, el no tener miedo a profundizar y reflexionar en un análisis personal para manejarlo al servicio de un personaje fueron las herramientas que más le ayudaron en su proceso.

