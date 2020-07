Blake Lively regalo primer iPhone a Penn Badgley y reaccionó como Dan Humphrey

El año es 2007, Gossip Girl es el programa más popular en la televisión y la pareja en pantalla Serena van der Woodsen y Dan Humphrey son el ideal de todas las adolescentes.

Por supuesto, los actores que dieron vida a la “It Girl” y “Lonely Boy”, Blake Lively y Penn Badgley también tuvieron un breve romance durante esas primeras etapas de Gossip Girl y antes del éxito masivo del iPhone.

Blake Lively ahora esta casada con Ryan Reynolds y Penn Badgley con Domino Kirke

En un reciente viaje por el mundo de los recuerdos, Penn Badgley tuvo una entrevista con su ex- compañero de Gossip Girl, Chace Crawford - quien interpretó a Nate Archibald -, para la serie de entrevistas, “Actors on Actors” de Variety.

Canalizando a su Dan Humphrey interior, Penn Badgley reveló a su coprotagonista que Blake Lively, al igual que su personaje en pantalla (Serena van Der Woodsen), dio un regalo caro que no quería. En la temporada 1 de Gossip Girl, Serena (Blake Lively) intenta regalarle a Dan (Penn Badgley) un reloj de 20 mil dólares que él rechaza por el costo excesivo que representa.

Penn Badgley recibe su primer iPhone

El iPhone fue lanzado en junio de 2007. En la fiesta de Halloween "Gossip Girl" cuatro meses después, Penn Badgley estaba en posesión del teléfono inteligente, siendo el primer miembro del reparto en tener uno, según Chace Crawford, quien aseguró que la mente detrás de Gossip Girl en la serie, seguramente tendría todos los últimos dispositivos tan pronto como lleguen al mercado.

Penn Badgley se apresuró a derribar esa teoría. "Ni siquiera lo quería", dijo Badgley. "Blake [Lively], con quien estaba saliendo en ese momento, me consiguió eso y pensé: "No quiero esto". Es muy engorroso y tiene todas estas aplicaciones".

Penn Badgley no solo era reacio al iPhone, sino también a las redes sociales en general. Recordó haber conocido a un publicista durante la temporada 1 que le explicó Twitter. "Estaba como ‘¿Qué es esta tontería? No quiero tener una cuenta de Twitter y tuitear, ¿Qué es esta cosa del pájaro?‘".

Irónico para el hombre que supuestamente fue el cerebro detrás de las idas y venidas de todos los Upper East Siders, pero le da crédito a la serie por adelantarse a su tiempo. "Era un concepto futurista", dijo Penn Badgley. "Intentaba llegar a las redes sociales antes que hubieran las redes sociales".

Penn Badgley y Chace Crawford se reúnen a 8 años del final de Gossip Girl

Te puede interesar: Penn Badgley revela lo que sintió realmente con el final de “You”

Penn Badgley y Chace Crawford se reunieron para la edición anual de la serie Actors on Actors de Variety, que celebra las mejores actuaciones televisivas del año. Badgley interpreta al asesino en serie Joe en "You" de Netflix, ahora en su segunda temporada, mientras que Crawford se unió al mundo de la televisión como superhéroe en "The Boys" de Amazon.