Blake Lively admite que se sentía insegura con su cuerpo por tener tres bebés

Blake Lively comparte sus sentimientos sobre su cuerpo después del embarazo. La actriz de 33 años se mostró sincera sobre sentirse insegura después de dar la bienvenida a su tercer bebé, su hija Betty, en 2019.

Al publicar una foto de una aparición en enero de 2020 en The Tonight Show protagonizada por Jimmy Fallon, escribió que "no encajaba en la ropa".

"Arreglé una camisa de @lavinoffical y un vestido de @netaporter para hacer este lindo atuendo, porque nadie tenía muestras que me quedaran después de dar a luz", comenzó. "Y tanta ropa de las tiendas tampoco le quedaba. Demasiadas".

"No envía un gran mensaje a las mujeres cuando sus cuerpos no encajan en lo que las marcas tienen para ofrecer. Es alienante y confuso", admitió Lively.

"Y desearía sentirme tan seguro entonces como ahora, un año después, mirando hacia atrás. Ese cuerpo me dio un bebé. Y estaba produciendo todo el suministro de alimentos de ese bebé. Qué hermoso milagro", expresó.

Blake confesó que la ropa no le quedaba cuando tuvo a su tercer bebé, y aunque eso la hizo sentir mal durante un tiempo, ahora se da cuenta que no era algo tan malo/Foto: Entertainment Tonight

Blake Lively ya se siente bien con su figura

Ella continuó agregando que "en lugar de sentirme orgullosa, me sentí insegura. Simplemente porque no me ajustaba la ropa. Qué tonto es eso en retrospectiva".

La ex estrella de Gossip Girl luego se tomó un momento para felicitar a la fundadora de Megababe, Katie Sturino, y a otros diseñadores que están "desafiando a las marcas a mejorar, ayudando a las mujeres a no sentirse solas".

Lively comparte a sus hijas James, de 6 años, e Inez, de 4, con su esposo Ryan Reynolds. El año pasado, durante una entrevista con Good Morning America, Lively se refirió a ser madre de tres niñas menores de 6 años.

"Es como pasar de dos a 3,000", dijo sobre la diferencia entre tener dos hijos y tres. "Quiero decir, tenemos tantos hijos. Es bastante loco. Nos superan en número, y es mucho. La gente dice que pasar de dos a tres es lo mismo, ya sabes, es algo fácil, esas personas no tienen tres niños".

Te recomendamos leer: Blake Lively responde a quienes filtraron comprometedora foto de Ryan Reynolds

"Es una locura. Pero estoy aquí", bromeó Blake Lively. ¿Crees que la actriz luce radiante aún después de tener tres bebés? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

¿Por qué la FDA emitió una alerta para el gel desinfectante en México? Síguenos en Google News y mantente informado.