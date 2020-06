Blackpink: “How You Like That” logra ser el mayor estreno en la historia de YouTube

Blackpink, la banda coreana cuyos videos atraen regularmente a millones de espectadores, ha establecido un nuevo récord para ser el mayor estreno de videos musicales en YouTube

Un total de 1.65 millones de fanáticos sintonizaron la presentación de su nueva canción “How You Like That”, rompiendo un récord establecido por la banda de K-pop BTS en febrero.

El año pasado, el cuarteto se convirtió en el primer grupo de K-pop en tener un video que alcanza mil millones de visitas en YouTube.

Blackpink: “How You Like That” fue muy esperada

"How You Like That" se anuncia como un "pre-single" que prepara la escena para el primer álbum de estudio de larga duración de la banda, que saldrá en septiembre.

El video ve a Lisa, Jennie, Rosé y Jisoo en una variedad de escenarios dramáticamente iluminados, desde una exuberante selva tropical y un palacio de hielo hasta una habitación llena de sombrillas quemadas y una gran sala abovedada, donde el cuarteto está rodeado de bailarines y estatuas. de caballos

La canción infundida con hip-hop también combina elementos de la música árabe durante el segundo verso rap de Lisa, mientras que la letra entrega un mensaje "positivo y esperanzador".

"Cantamos para dar el mensaje de no ser intimidados por situaciones oscuras y no perder la confianza y la fuerza para volver a levantarnos", dijo Jisoo en una conferencia de prensa previa al lanzamiento.

La banda tocará la canción por primera vez en el programa de chat estadounidense de Jimmy Fallon el viernes 26 de junio.

Blackpink se formó en 2016 en Seúl, y rápidamente se convirtió en una de las bandas pop más populares de Corea.

Se convirtieron en la primera banda de chicas K-pop en realizar un set en el festival de música de Coachella, y obtuvieron su primer éxito en las listas del Reino Unido con el sencillo Kill This Love el año pasado.

Blackpink: El grupo de música más suscrito en YouTube, con mas de 38 millones

Después de tomarse un tiempo libre para trabajar en su álbum debut, el escenario estaba listo para su regreso cuando aparecieron en el reciente sencillo Sour Candy de Lady Gaga. La canción alcanzó el número 17 en el Reino Unido a principios de este mes, dando a la banda su mayor éxito hasta la fecha.

How You Like That se estrenó en sus canales VLive y YouTube a las 10:00 BST del viernes.

La audiencia eclipsó por poco el récord establecido por BTS a principios de este año, el estreno de su video atrajo a más de 1,6 millones de espectadores concurrentes y en tan solo 4 horas tiene 11.3 millones de visualizaciones.