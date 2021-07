'Black Widow' gana 215 millones de dólares, ¿le ganó a Cruella?

En tan solo un fin de semana ‘Black Widow’ recaudó 215 millones de dólares, esto aun cuando el estreno se podía ver desde Disney+, te damos todos los detalles sobre este triunfo para Marvel.

En La Verdad Noticias te revelamos que el estudio Walt Disney Co. dio a conocer que en Canadá y Estados Unidos se logró recaudar hasta 80 millones de dólares con este estreno, mientras que por medio del Premier Access de Disney+ ganó cerca de 60 millones de dólares, los cuáles más los 78 millones de dólares que generó a nivel mundial, este filme se coronó con 215 millones de dólares en su estreno.

Anteriormente te contamos cómo Scarlett Johansson confesó que colecciona todos sus trajes de ‘Black Widow’, pero ahora te daremos los detalles sobre las ganancias que este filme de Marvel obtuvo durante su fin de semana de estreno.

¿'Black Widow’ ha sido la más taquillera desde el 2019?

Viuda Negra. Foto: codigoespagueti.com

Walt Disney Co. reveló que ‘Black Widow’ dio vida al mejor fin de semana de estreno desde el 2019, antes de que comenzara la pandemia del COVID-19, cuando fue la película ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’ quien había abarrotado las taquillas.

Cabe destacar que, en América del Norte, el récord taquillero lo tenía el estudio Universal con ‘F9’, un filme que solo se estrenó en los cines y no en plataformas como lo hizo ’Black Widow’.

¿Black Widow le ganó a ‘Cruella’?

Scarlett Johansson. Foto: elnacional.com

Black Widow superó las ganancias que recaudó ‘Cruella’ recientemente, una película que al igual que la protagonizada por Scarlett Johansson se estrenó al mismo tiempo en cines que en Disney+; sin embargo, ha sido la de Marvel la que recaudó más dinero.

