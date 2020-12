Black Widow: Rumores apuntan que Florence Pugh aparecerá en Disney +

Nuevos rumores han sugerido que Florence Pugh aparecerá como su Yelena Belova en varias de las series Disney Plus de Marvel después de su debut en Black Widow.

Se siente como hace siglos, pero fue solo en julio de este año que Bounding Into Comics informó sobre cómo la directora de Black Widow, Cate Shortland, se burló de que Yelena Beolva de Pugh tendría un papel mucho más importante en el Universo Cinematográfico de Marvel en el futuro.

¿Hay más Yelena para Disney Plus?

Entonces ocurrió el coronavirus. A medida que las múltiples fechas de lanzamiento de Black Widow iban y venían, otras películas informaron actuaciones mediocres en la taquilla a raíz de las continuas restricciones pandémicas.

Algunos teatros finalmente decidieron cerrar sus puertas hasta nuevo aviso, mientras que otros vieron a los gobiernos a nivel estatal y local hacer el cierre por ellos.

Eventualmente, Black Widow se reproducirá en una pantalla, ya sea grande o pequeña, y cuando lo haga, el público finalmente podrá ver lo que Yelena Belova puede ofrecer para el futuro de los esfuerzos de Marvel en Hollywood.

Marvel prepara sorpresas para Pugh

De hecho, Marvel ahora está bajo aún más presión para lanzar la película y presentar el personaje de Pugh al público, ya que han comenzado a circular nuevos rumores de que Pugh hará más apariciones en MCU en la próxima serie The Falcon and the Winter Soldier y Hawkeye Disney Plus.

El MCU allanará el camino para futuras películas con tipos de personajes que ya han explorado en películas anteriores. Yelena, junto con Jennifer Walters de She Hulk y Kate Bishop de Hawkeye, están preparadas para tomar los mantos de sus predecesores, Natasha Romanov, Bruce Banner y Clint Barton, después de sus presentaciones en sus respectivos medios.

Black Widow: Rumores apuntan que Florence Pugh aparecerá en Disney +

Incluso Spider-Man, como se ve en Spider-Man: Far From Home, parece estar tomando las riendas de Tony Stark, sirviendo menos como su propio hombre y más como un portador del legado de Iron Man.

Este ángulo de 'pasar la antorcha' para el MCU ha sido insinuado por numerosos scoopers en sus informes recientes, como la YouTuber y la socia de contenido de Rooster Teeth, Grace Randolph, quien recientemente confirmó la participación de Yelena Belova tanto en The Falcon como en Winter Soldier y Hawkeye.

