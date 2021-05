Black Widow: Película no ha sido modificada durante el año de pandemia

La directora de Black Widow, Cate Shortland, confirma que su película del Marvel Cinematic Universe ha sido completamente terminado y sin tocar por Marvel durante un año.

La película de MCU en solitario de Scarlett Johansson finalmente se acerca a su lanzamiento una vez más, como te hemos reportado en La Verdad Noticias, tras varios cambios de fecha de estreno.

Black Widow estaba originalmente programado para estrenarse en los cines en mayo de 2020, pero Disney retrasó la película varias veces debido a la pandemia de coronavirus.

En lugar de comenzar la Fase 4, la película llegará ahora después de que tres series de Disney Plus hayan comenzado a transmitirse. Black Widow estará disponible para ver en julio en cines y en Disney + a través de Premier Access.

Marvel ha mantenido a Black Widow intacta

Scarlett Johansson protagoniza su propia película Marvel en solitario

La espera prolongada por la cinta, en teoría, le dio a Marvel Studios aún más tiempo para trabajar en la película y perfeccionarla. Los fanáticos se preguntaban regularmente si haría cambios en Black Widow debido al nuevo orden de lanzamiento de la Fase 4.

Marvel Studios ha pasado el último año terminando varias de sus próximas películas de gran éxito y múltiples series de Disney Plus, pero resulta que han dejado a la película de Scarlett Johansson sin tocar todo este tiempo.

Como parte de la edición de verano de Empire, Shortland habló brevemente con la revista, que también presentó otra nueva imagen de Natasha Romanoff de Johansson y Florence Pugh como Yelena Belova.

No hay una cita directa de Shortland en el artículo, pero el medio afirma que la directora reveló que "la película ha estado completamente terminada, y sin tocar, desde hace un año, esperando ser lanzada al público".

Esto confirma que Marvel Studios no ha realizado ningún cambio, a pesar de que ahora saldrá más tarde en la lista de la Fase 4 de MCU. Durante mucho tiempo se rumorea que la película se conecta con The Falcon y The Winter Soldier, y que Valentina de Julia Louis-Dreyfus aparecería en ella.

Si la película estaba destinada a conducir al programa de Disney +, parecería que se realizaron cambios en The Falcon y The Winter Soldier. Esto también confirma que Marvel no ha vuelto a filmar en secreto la película o ha cambiado la edición.

Aunque los retrasos le dieron a Marvel Studios tiempo para trabajar más en la película si así lo deseaban, la realidad de la situación es que tuvieron que dedicar tiempo, energía y dinero a otros proyectos.

Es posible que Johansson no regrese para liderar futuras películas pero aún existe la posibilidad de que Marvel Studios tenga esperanzas de que esto lance una franquicia con Florence Pugh.

Dado que Marvel no ha realizado ningún cambio en Black Widow en el último año, es de esperar que eso sea una señal de su confianza en cómo resultó el producto final que se estrenará en unos meses.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.