Black Sabbath presenta un nuevo box set de los años con Ozzy Osbourne

Black Sabbath fue creador por cuatro talentosos músicos, el guitarrista Tony Iommi, el bajista Geezer Butler, el baterista Bill Ward y el cantante Ozzy Osbourne, juntos grabaron una serie de discos -varios de ellos clásicos del rock de todos los tiempos-, que serán reunidos en un box set, titulado "Black Sabbath - The Vinyl Collection 1970-1978", verá la luz el 6 de septiembre y agrupará el material grabado por la banda entre 1970 y 1978, todos en vinilo de 180g. Además, se incluirá un 7 pulgadas con las canciones -'Evil Woman (Don't Play Your Games With Me)' y 'Wicked World'- y una colección de singles en formato mono, llamado "Monomania".

Black Sabbath es una de las cuatro bandas más importantes de la historia del rock.

Este box set será de un tiraje limitado de 3 mil copias y se puede conseguir a través de la plataforma de Amazon.

A continuación te compartimos los detalles del contenido de este paquete.

Black Sabbath: The Vinyl Collection 1970-1978

"Black Sabbath" (1970)

"Paranoid" (1970)

"Master of Reality" (1971)

"Vol. 4" (1972)

"Sabbath Bloody Sabbath" (1973)

"Sabotage" (1975)

"Technical Ecstasy" (1976)

"Never Say Die!" (1978)

"Monomania"

01. 'Evil Woman (Don't Play Your Games With Me)'

02. 'Wicked World'

03. 'The Wizard'

04. 'Iron Man' (edit)

05. 'Paranoid'

06. 'Into the Void' (edit)

07. 'Sabbath, Bloody Sabbath' (edit)

08. 'It's Alright'

09. (Radio spot for Black Sabbath)

Ricardo D. Pat