Black Sabbath nos hechizó hace 50 años con su rock demoledor

Este disco debut de Black Sabbath fue grabado en un solo día, el 16 de octubre de 1969, en los Regent Sound Studios de Londres, bajo la guía del productor Rodger Bain, logrando un resultado realmente innovador: nunca antes se había escuchado una propuesta tan terrorífica y original como esta.

Black Sabbath, el demoledor álbum debut de los ‘Príncipes de la Oscuridad’, obra se sentó las bases del heavy metal.

El sonido creado con la Fender Stratocaster y la Gibson GS de Tony Iommi, la voz inimitable de Ozzy Osbourne, el denso bajo de Geezer Butler y la poderosa batería de Bill Ward, crearon una era en la música de rock que influenció a centenares de bandas.

El 16 de octubre de 1969, Tony Iommi, Ozzy Osbourne, Geezer Butler y Bill Ward trabajaron en los Regent Sound Studios, de Londres, Inglaterra para grabar en 16 horas los ocho tracks incluidos.

Black Sabbath supieron meternos en su viaje con esta joya discográfica que en su versión original de vinilo nos permitía apreciar con mayor detalle su sobrecogedora e inquietante portada, donde una misteriosa mujer atisba desde el entorno de aquella construcción en Mapledurham Watermill, situado en el río Támesis en Oxfordshire, Inglaterra.

‘Black Sabbath’, ‘N.I.B’, ‘The Wizard’ y ‘Behind the Wall of sleep’ son las joyas del disco.

Escuchar este álbum es como adentrarte a una película de misterio que adquiere dimensiones de terror e incluso humor negro en sus líricas, con un sonido demoledor que transmite sensaciones inquietantes y seductoras. Nunca antes se había escuchado algo parecido.

Black Sabbath narra la horripilante presencia maligna que atormenta al protagonista, que no tarda en descubrir que está ante el mismísimo lucifer. El inicio con lluvia y sonido de rayos trata de advertirnos lo que viene. “¿Qué es esto que se para frente de mí? Figura en negro que me apunta a mí. Doy la vuelta rápido, y comienzo a correr. Me entero que soy el elegido ¡Oh nooo!”...

“The Wizard” tiende un puente entre el estremecedor arranque y el resto del trayecto, es una tema con varios cambios de ritmo, una armónica pegajosa acompañando los remates heavys, una batería precisa garantiza gozo y más con el acompañamiento del bajo de Geezer, quien complementa la labor de Tony Iommi.

“Behind the Wall of sleep”, debe ser uno de los primeros stonerock de la historia, pues es pesado como todo lo que salía de esa perrisima base rítmica de Butler y Ward, pero melódico y con cambios rítmicos donde la voz de Ozzy suena perfecta, es inconcebible imaginar a cualquier otro cantante narrando esta historia. “Visiones huecas dentro de una flor, Pétalos mortales con extraño poder, Rostros que lucen una sonrisa mortal, resguardándote en tu prueba”.

“N.I.B” (Nativity in Black) es una de las piezas que le labraron un reputación a la banda, una joya creativa donde el bajo de Butler nos da la pauta de entrada al riff de guitarra que Ozzy nació para cantar estos temas. Aquel inglés que toda su vida había sido un desastre pudo por fín descubrir su lugar en el mundo, y su trabajo es increíble, por que le crees toda la trama, incluso cuando descubrimos que Lucifer es un personaje clave en este debut discográfico. ““Ahora te tengo conmigo, bajo de mi poder. Nuestro amor crece más fuerte ahora con cada hora. Mira en mis ojos, verás quien soy, mi nombre es Lucifer, por favor toma mi mano ¡Oh sí!”...

“Sleeping Village” tiene un intro con la guitarra acústica de Iommi y la voz de Ozzy: “Un sol rojo se alza en el cielo, el pueblo duerme, los jóvenes gallos cantan, una suave brisa sopla en los árboles, tranquilidad de espíritu, todo está en calma”... hasta la irrupción de un tema instrumental que incluso jazzea en una parte para que Iommi se de gusto con sus punteos, hasta que la batería de Ward regresa al riff inicial de un doom rock realmente heavy.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

https://laverdadnoticias.com/seccion/yucatan/

Geezer Butler, Bill Ward, Tony Iommi y Ozzy Osbourne sentaron las bases del heavy metal con esta obra clásica.

Los dos cover incluidos no están mal, pero no dejan de ser un complemento en esta gema que logró categoría de Oro en el reino Unido y Canadá y de Platino en los Estados Unidos. “Evil Woman”, del grupo ‘Crow’ de Minneapolis, la cual tocan de manera similar, aunque con el filo que la banda destilaba en aquellos años. Más lograda está “Warning”, original de The Anysley Dumbar Retaliation, a la que los Príncipes de la Oscuridad le otorgaron un tratamiento más pesado y experimental.

Ricardo D. Pat