Black Panther y su soundtrack nos muestra el poder de Marvel.

Qué podemos decir a unos días del gran estreno de Black Panther en cines, la crítica la ha aclamado, es más se ha dicho que es la mejor película de Marvel enfocada a la historia de un personaje, obviamente quitando a los Avengers, pero su Soundtrack no se queda atrás, es por demás una maravilla, si no has tenido la oportunidad de escucharlo, te diré por qué es imperdible y hoy puede ser considerada una de las obras maestras más grandes que Marvel nos ha regalado, hablando de Banda Sonora claro.

Desde que se publicó la noticia acerca de Kendrick Lamar como el encargado de producir, dirigir y componer este gran proyecto, las expectativas se colocaron muy en alto, recordemos que el año 2017 fue un parte aguas en su carrera, Lamar nos otorgó grandes éxitos como Humble, DNA, Loyalty entre otros y en este 2018, en la entrega número 60 de los Grammy Awards, el rapero se llevó a casa Mejor Álbum rap, Mejor Canción Rap, Mejor Interpretación y Mejor Colaboración; por lo tanto no nos sorprende que el Soundtrack de Black Panther sea un álbum completo.

Es inevitable que surja la pregunta, ¿qué es lo que tiene este álbum que lo ha hecho destacarse del resto? Nada más y nada menos que varios temas originales para una película de superhéroes, una mezcla de estilos entre rap, dub, trap, pop y se logra asomar un poco de folk. El ritmo del Soundtrack de Black Panther no sólo acompaña a la intensidad del filme, y para ello, la encargada de abrir el camino para el resto de las grandes piezas musicales es, “Black Panther” como el título de la película, con la voz del mismísimo Kendrick Lamar, en su letra vemos una declaración de guerra total “King of my city, king of my country, king of my homeland…King of the wisdom, king of the ocean, king of the respect…What do you stand for? Are you an activist? What are your city plans for?... King don't lie, king give heart, king get by, king don't fall”; su traducción “Rey de mi ciudad, rey de mi país, rey de mi país de origen…Rey de la sabiduría, rey del océano, rey del respeto… ¿Qué representas? ¿Eres un activista? ¿Cuáles son sus planes para la ciudad?... El rey no miente, el rey da el corazón, el rey se adelanta, el rey no se cae”. Que mejor introducción para un gran personaje que ésta, una muestra total del poderío que lograremos ver en el personaje del Rey T'Challa.

Continuamos con All the Stars, esta canción a cargo nuevamente de Kendrick Lamar pero ahora en compañía de SZA, revelación femenina del 2017 y que no dudamos de los grandes éxitos que un futuro dejará ver. Sin embargo, esta canción fue de las primeras que Lamar nos dejó ver del soundtrack, comenzando por la primer frase “Love, let´s talk about love” y no, para nada es la típica rola romántica, al contrario es una confrontación total de sentimientos y pensamientos dentro de una relación, un duro golpe al corazón que nos hace cuestionar el amor que estamos recibiendo. Recordemos hasta este momento que es tan sólo la segunda canción del disco y ya nos ha hecho ir de extremo a extremo entre la fuerza y la vulnerabilidad del corazón del hombre.

Siguiendo ahora con X, aquí encontramos voces de ScHoolboy Q, junto a 2 Chainz & Saudi, que vaya que han dejado ver su estilo en el proceso de la canción, aquí se retoma un poco la acción en el álbum, cabe mencionar que el balance en el orden de las canciones que se ha elegido es bastante bueno, pues Kendrick ha sabido llevar al público entre sensaciones dentro del Soundtrack.

En el número cuatro encontramos, The Ways, interpretada por Khalid, Swae Lee, canción que señala el poder de la mujer, que si bien no sólo ve por los encantos físicos de la misma, también nos señala su fuerza y gracia, un reconocimiento total al complemento que ellas logran en la vida de un hombre, sin quitarles el valor que bien sabemos tiene por ser ellas.

Ahora llega Opps con Vince Staples a lado de Yugen Blakrok, nuevamente pasamos de lo frágil a la potencia y energía en la subida de tono tanto en letras como ritmo, estos chicos no están bromeando, sal de su camino, ellos sí saben a dónde se dirigen y lo que harán para conseguirlo, “Opps on the radar (you’re dead to me)”; Vaya que no se ha escatimado en la honestidad y brutalidad de las palabras, algo que dejaron bien en claro durante todo el proceso discográfico, la verdad como deba salir y deba tomarse, gracias a la libertad creativa que brindó Lamar en su producción, punto a su favor en absoluto.

I Am, por Jorja Smith, rapera que con su voz, nos lleva a reflexionar sobre los sacrificios que hemos de realizar a lo largo de la vida, sin duda un tema que no sólo se quedará grabado en nuestra cabeza, por lo intensa que es, sino también por la voz de esta gran intérprete y el mensaje que junto a Lamar nos brinda “If who I am offends you, don't feel sorry… My loss is worth more than your wins”.

SOB X RBE también se hacen presentes en el Soundtrack de Black Panther con Paramedic!, contándonos lo difícil que ha sido el camino, las decisiones que muchas personas han tenido que elegir con tal de sobrevivir, a un mundo ya bastante dañado, un tema bastante oscuro pero que va acorde con lo que Black Panther representa a lo largo de la película.

Bloody Waters por Ab- Soul, Anderson .Paak y James Blake, esta colaboración nos revela o nos hace abrir los ojos de que nada es verdaderamente lo que parece, cosa poco usual en nuestra realidad, ¿o no? No sólo se ha usado este álbum para complementar a la película Black Panther, también nos está colocando grandes escenarios de actualidad que deberían hacernos un poco de ruido, si no es que ya lo hacen, qué tanto somos capaces de relacionar está canción con nuestro entorno, es muy probable que esto sea un plan con maña de Lamar para abrir la mente de unos cuantos.

Siguiendo con la lista aparece King's Dead, de las favoritas de este Soundtrack, vaya que con poder, una montaña rusa en palabras y ritmos, pues cuenta con dos partes dentro de la misma canción, una pieza icónica dentro de Black Panther, con colaboración de Kendrick Lamar obviamente, Jay Rock, Future y James Blake, rola que al ir en tu carro querrás acelerar por la gran carga de energía que libera, lírica potente capaz de abrir caminos “My tank on full, you know unleaded… I gotta go get it”.

Redemption Interlude la canción más corta de la película Black Panther pero como su nombre lo indica, un Intermedio de redención, retomar el impulso necesario para salir a flote, breve espacio para reubicarnos en la trama que poco a poco se desdobla ante nosotros. Esta canción a nombre de Zacari, nos traslada a la lucha interna que se lleva a cabo.

La siguiente en aparecer es Redemption, un giro de 180°, tirándonos a perder en la locura de la noche, en los movimientos libres e intensos que el alcohol y la música nos pueden dar, colaborando nuevamente Zacari pero ahora junto a Babes Wodumo. Una canción salida quizá para algunos de contexto con el resto del Soundtrack de Black Panther pero que ante los ojos de Kendrick Lamar es pieza clave para la película.

Seasons, por Sjava, Mozzy y Reason, junto a Kendrick Lamar se levantan a una voz, colocándonos en la cruda realidad que muchos viven, si bien se ha dicho que la película Black Panther contiene un fuerte mensaje racial, su soundtrack se ha encargado totalmente de hacerle segundas, si hasta el momento no han percibido que cada canción que compone el álbum muestra una situación acorde al mensaje racial bastaría con volverlo a escuchar hasta este título, una oportunidad para voltear a ver lo que el mundo ha obligado a hacer a muchos con tal de seguir existiendo.

Ahora Big Shoot, con uno de los artistas del momento, no sólo por su indiscutible talento, sino porque el primero de febrero se convirtió en padre, exactamente hablamos del rapero, Travis Scott, esta rola se encarga de relajarnos después del largo viaje de intensidad que nos proporcionaron las canciones anteriores del Soundtrack, claro está que no por eso será menos importante.

Para cerrar con broche de oro, se encuentra claramente el productor estrella de este Soundtrack Kendrick Lamar, junto con otro grande de la música The Weeknd, esta canción no sólo fue bien pensada para el cierre del Soundtrack, hoy en día se encuentra en la posición número 7 en el Billboard Hot 100, en esta última colaboración nos señalan la fuerza interna, el sacrificio, la búsqueda y la redención ante las acciones realizadas y entre sus letras lanzan una gran verdad “You need a hero, look in the mirror, there go your hero”. Sin lugar a dudas la mejor manera de terminar un Soundtrack.

Sin palabras en como varios críticos han quedado gracias a las colaboraciones de grandes del hip-hop, que hoy están rompiendo récords y estándares en todos los sentidos. El mismo director de la película Black Panther, Ryan Coogler, mencionó: “Es un honor para mí trabajar con un artista tan increíble cuyo trabajo ha sido tan inspirador y cuyos temas artísticos se alinean con los que exploramos en la película. No puedo esperar a que el mundo escuche lo que Kendrick y TDE [Top Dawg Entertainment] tienen”.

La película Black Panther se estrenará este viernes 16 de Febrero, si el Soundtrack no te convenció para ir a verla, su reparto lo hará, el filme cuenta con las actuaciones de Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Danai Gurira, Lupita Nyong’o, Forest Whitaker, Daniel Kaluuya, Andy Serkis y Martin Freeman.