Black Panther se llevo la noche de los MTV Movie & TV Awards 2018

La película "Black Panther" ("Pantera Negra" en América Latina) fue la gran favorita en los MTV Movie & TV Awards 2018, evento que se realizó durante la noche del sábado en la ciudad de Los Ángeles y que el lunes fue transmitida por la cadena.

La cinta del mundo de Marvel es la primera película protagonizada por afroamericanos que logra más de mil millones de dólares en la taquilla, colocándose como la favorita de los fanáticos del mundo Marvel al obtener cuatro trofeos de rosetas doradas.

Winston Duke, Chadwick Boseman y Michael B. Jordan reciben el premio a Mejor Película.

Héroe, Villano, Película y Actuación fueron las categorías conquistadas por Black Panther.

Para el protagonista, Chadwick Boseman, a quien galardonaron con dos de los cuatro trofeos, también era momento de hablar de héroes reales, de aquellos que salvan personas todos los días.

El protagonista de Black Panther, Chadwick Boseman

El estereotipo se rompió”, dijo Michael B. Jordan, el villano en Black Panther. “Estamos haciendo más proyectos de éstos, en donde los estándares de la gente de color se vuelven universales, así ampliamos la conversación”, agregó Jordan.

Michael B. Jordan, villano en Black Panther

La ceremonia estuvo marcada por la fuerza de artistas de color, quienes también estuvieron representados por la anfitriona Tiffany Haddish. La comediante también fue premiada en la terna de Actuación de comedia.

La anfitriona Tiffany Haddish.

Mientras que Lena Waithe, escritora de series como Master of none, recibió el premio especial por ser pionera en su género. La guionista recientemente recibió el premio Emmy. “Otros fueron pioneros antes que yo, gracias a ellos yo puedo hacer esto”, dijo.

La actriz, productora y guionista Lena Waithe recibe el Premio a la Vanguardia de los #MTVAwards► https://t.co/1DziekVqyL pic.twitter.com/aHb7K6endC — Luces El Comercio (@Luces_ECpe) 19 de junio de 2018

Uno más que obtuvo el aplauso del público fue Chris Pratt, a quien le premiaron por su trayectoria en televisión y cine. El actor dio 10 consejos para salir adelante, entre los que destacaron su fe en Dios, la capacidad de orar y ser buena persona con los demás.

Chris Pratt

Para la parte de series fue Stranger things la ganadora. La producción de Netflix ganó tres botes de palomitas. Serie, Actuación en serie y Actuación aterrorizada fueron las categorías conquistadas.

Stranger things.

Millie Bobby Brown agradeció a través de un video y pidió que “si no tienen nada bueno que decir, no digan nada”. Además Lady Gaga felicitó a la comunidad gay por el mes del Orgullo, al recibir el premio a Documental de música, Gaga: Five foot two

La cantante Lady Gaga se llevó el premio a Mejor Documental Musical por "Gaga: Five Foot Two" en los #MTVAwards► https://t.co/1DziekVqyL pic.twitter.com/967DpqOM9c — Luces El Comercio (@Luces_ECpe) 19 de junio de 2018