"Black Panther" recibe 7 nominaciones al Oscar, incluyendo mejor película

'Black Panther': se ha convertido en la primera película de superhéroes que opta al Oscar de mejor producción del año. Por fin, el cine de cómics rompe una barrera que ni siquiera pudo lograr Christopher Nolan con su aclamada trilogía de Batman.

La de mejor film de 2018 es la más importante de las 7 estatuillas a las que aspira esta producción de Marvel Studios dirigida por Ryan Coogler. También es candidata en las categorías de mejor música original (Ludwig Goransson), canción ('All the Stars', de Kendrick Lamar, Solana Rowe, Mark Spears & Anthony Tiffith), diseño de producción, vestuario y los dos premios de sonido.

Que 'Black Panther' figure entre las 8 mejores películas del año según los Oscar no es una gran sorpresa. Previamente, también se convirtió en la primera adaptación de superhéroes en lograr una nominación al Globo de Oro de mejor film dramático y fue finalista en los premios del gremio de productores; perdió en ambas ceremonias y probablemente pase lo mismo tras la noche de los Oscar.

Porque la Academia de Hollywood aún no está lista para dar su galardón más preciado a una película de cómics. No suena serio. Aún no. Ya lo dijo James Cameron: los miembros de la Academia prefieren premiar películas donde destaquen los actores sobre la tecnología, y decirle al público lo que deberían ver, no lo que les gusta. Así es como salen perdiendo, casi siempre, los grandes espectáculos.

Y eso que 'Black Panther' ha recibido estupendas críticas (sobre todo en Estados Unidos) y es uno de los grandes éxitos de taquilla de 2018: recaudó 1.346 millones de dólares en todo el mundo. Ya veremos en qué queda su paso por la 91ª edición de los Óscar, en cuántos de esos 7 apartados donde compite acaba venciendo (porque algún premio tienen que darle, ¿no?, para quedar bien al menos). Recordemos que la gala de entrega se celebra el próximo 24 de febrero.