Black Panther, el Origen del Rey de Wakanda y su Soundtrack

Black Panther, es un personaje creado por Stan Lee, figura que nos ha brindado a grandes superhéroes a lo largo de los años y Jack Kirby, esto en el año de 1966, que sólo para ponernos un poco en contexto de la época, se estaba viviendo una brutalidad por parte de los policías en Estados Unidos, qué raro, contra las comunidades afroamericanas, no es sorpresa para muchos, inclusive en la actualidad observar actos de racismo, sin embargo y esto es importante, en este tiempo surge el partido de las Panteras Negras que se conformaba de mujeres y hombres en busca de defender los derechos de esta comunidad, claro está que el personaje ya había sido creado un par de meses antes.

Sigamos avanzando en la presentación de este personaje, aparte de ser una época crítica, de llevar el nombre de un partido que buscaba que la gente de raza negra tuviera los mismo derechos civiles, ocurrió en Oakland, lugar en que en 1992 se presentaron disturbios que cambiarían la forma de relacionarse de los afroamericanos con los estadounidenses y si recuerdan un poquito en el inicio de la película las primeras escenas fueron en esta ciudad.

La nación de Wakanda, pese a ser un reino ficticio ubicado en África, la historia de Black Panther ha sabido representar lo rico que es en cultura, el avance que ha tenido y que no es un lugar olvidado, al contrario lograron poner en alto una nación que ha quedado perdida entre el modernismo pero que tiene mucho para ofrecer al resto del mundo, incluso reubicándola en Hollywood ya no como un lugar desolado sino como un lugar lleno de vida.

Todo su elenco al ser de raza negra, le ha dado un giro a la sociedad de sentir orgullo de sus raíces, cambiando el concepto en el que se ha tenido a los afroamericanos por tanto tiempo, demostrando la fuerza, entrega e inteligencia que poseen, además de romper con el estereotipo de muchos superhéroes actuales de tez clara.

El papel de las mujeres en esta película es indiscutible, desde el hecho de ser mujeres, las guardianas personales del rey llamadas Dora Milaje, rompieron nuevamente otro estereotipo de la mujer frágil, pues vaya que son ellas las que en muchas ocasiones dentro de la cinta se llevaron el aplauso del público, ya sea por sus chistes ocurrentes, las interminables batallas defendiendo a la nación de Wakanda y al Rey T’Challa o mostrando el intelecto en el personaje de Shuri, a la hora de utilizar la tecnología que ha llevado a Wakanda a ser un lugar de primer mundo.

Este proyecto por sí solo brinda unnuevo plano para futuras generaciones, no importa si eres niño o niña, de raza negra o blanca, esta película nos demuestra que ya no estamos en tiempos de vivir bajo esquemas o estereotipos, la vida ha cambiado, las naciones han crecido, cada una de ella tiene tanto por ofrecer al mundo, como Wakanda brindando sus conocimientos para un bien común. Este nuevo panorama que se nos es brindado ha generado gran opinión, para bien y para mal, pero ha cumplido con el objetivo del director Ryan Cooler que declaró “Sólo quiero que los fans pasen un buen tiempo, viendo la película, que sea un rato fascinante, y que se involucren emocionalmente”. Sabemos que muchos lo han hecho, aún sin ver las películas previas de Marvel, más de uno ha salido del cine envuelto de este gran filme y no sólo eso ha cautivado al público, también el poderoso Soundtrack liderado por Kendrick Lamar ha llevado a más de uno a adquirirlo y no es para menos, cada pieza es única y llena de energía, sin duda alguna Black Panther ha pasado a convertirse en la favorita de muchos.