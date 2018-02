Black Panther de Marvel y su Soundtrack desafía al Soundtrack de Suicide Squad de DC Comics.

El álbum hasta el momento ha debutado en el número 1 de Billboard 200 con 154,000 unidades vendidas de las cuales 52,000 fueron de venta física, esto tan sólo en la semana del 15 de febrero. Sin duda Kendrick Lamar puede estar más que orgulloso de lo que ha logrado su producción, nos regaló grandes temas como Pray for me junto a The Weeknd, All the Stars con SZA y otros tantos más, pero ¿a quiénes se está enfrentando este soundtrack?



Iniciamos con el rival directo, Suicide Squad, producción de DC Comics, desde este no teníamos un soundtrack hecho para una película de superhéroes, en Billboard 200. Este soundtrack logró recaudar en aquel agosto de 2016, 182,000 unidades. Nada mal, cabe aclarar que no todo su álbum es inédito, la mitad pertenece a canciones lanzadas con anterioridad, añadidas a la mezcla.



Quien quizá pudo hacerle competencia a Black Panther fue, Guardians of the Galaxy: Awesome Mix Vol. 1, pues permaneció durante dos semanas en la cima de Billboard 200, pero aquí nuevamente fue una compilación de canciones ya producidas, ninguna fue un tema original dedicado a la película. Este soundtrack logró vender 1.8 millones de copias desde su estreno en el año 2014. Su predecesor, Guardians of the Galaxy: Awesome Mix Vol. 2 solo alcanzó a vender 19 mil copias en formato de casete, dejando mucho que desear.



Otra banda sonora que llegó a Billboard 200, que no figuró entre los primeros 10, sino que se quedó en la posición número 20 fue The Dark Knight con 25 mil copias vendidas en su primera semana en 2008.

Deadpool por su parte, en su primera semana, logró alcanzar la posición 30 de Billboard con 20,000 unidades vendidas, claro está ninguna canción inédita, por lo que fue sencillo atraer al público con títulos como Careless Whisper de George Michael, entre otros éxitos de los años 70’s, 80’s y 90’s.

Justice League alcanzó el puesto número 186 en Billboard, entonces ya se imaginarán el pobre total de ventas.



En fin, es obvio que Black Panther ha llegado con toda la fuerza para demostrar que no es una película más, ha sido un parte aguas en la historia, contexto racial y soundtrack, si no te has animado a verla, estás a tiempo de ir, no hay duda que el filme está muy bien elaborado.